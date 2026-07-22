Álex Sala regresará a El Arcángel con la camiseta del Mallorca

El Mallorca hizo oficial este miércoles el fichaje, en calidad de cedido, del exjugador del Córdoba CF Álex Sala, que vestirá de bermellón durante la temporada 2026-27 procedente del Lecce, club al que el club blanquiverde vendió su ficha el pasado verano.

Con Adri Fuentes

Álex Sala, por lo tanto, se verá las caras con el Córdoba CF la próxima temporada y lo hará siendo compañero de otro exblanquiverde, Adri Fuentes, cuya cláusula de rescisión, en torno a los tres millones, fue abonada por el Mallorca hace unas semanas.

Álex Sala, nuevo jugador del Mallorca. / MALLORCA

Álex Sala, de 25 años, tuvo una brillante trayectoria en el Córdoba CF. Primero formó parte del equipo que subió a la Liga Hypermotion en la campaña 2023-24, en la que se impuso en el partido final por el ascenso al Barcelona Atlétic. A la campaña siguiente resultó fundamental en el asentamiento del bloque blanquiverde en la segunda categoría nacional. Un total de 56 partidos con la elástica blanquiverde jugó en esas dos temporadas.

Ya la pasada temporada, 2025-2,6 la inició también en el Córdoba CF. Sin embargo, tras jugar un partido en Gijón, hizo las maletas para fichar por el Lecce en un contrato de traspaso en el que, en el mejor de los casos y cumpliéndose todas las variables, la entidad blanquiverde podía llegar a ingresar los cinco millones de euros. Unas variables de difícil cumplimiento durante la temporada, ya que con el conjunto italiano que compite en la Serie A no llegó a cuajar a lo largo de la pasada campaña. La actual pretemporada la había iniciado con el Lecce. Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado tras no ser convocado en alguno de los partidos amistosos del verano y formar parte del segundo grupo de la pretemporada del equipo italiano.

Ahora, Álex Sala vuelve a probar fortuna en Segunda División, aunque en esta ocasión lo hará vestido como bermellón, en el RCD Mallorca, y con un viejo conocido, Adri Fuentes.