El mensaje de Juan Gutiérrez: el Córdoba CF busca más hombres que nombres

El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez ‘Juanito’, ha dejado clara hacia que camino va la línea de trabajo del club en el actual mercado estival. Juanito ha señalado que “a veces, bueno, podemos entender que hay aficionados que esperan nombres, pero nosotros buscamos más hombres, o sea, buscamos más el jugador que creemos puede rendir, más allá de los nombres que el aficionado pueda conocer”. Estas frases las dijo en la presentación de Diarra como nuevo jugador blanquiverde, un acto en el que también estuvo el CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio.

Convencido de la apuesta por Diarra

Precisamente, sobre el maliense apuntó que “somos conscientes de que después de pasar un año no bueno en el Cádiz, con muchas dificultades, tanto en su equipo como individualmente para él, entendemos que el contexto que nos da nuestro equipo con el míster, la manera en que sabe encajar en nuestro sistema, creo que le hará volver a ser como ya fue aquí, incluso hasta mejorar su sus prestaciones. Sabemos que es un jugador que tiene llegada, tiene trabajo, tiene gol, muy compañero, al final, dentro del vestuario, también muy querido, y no me cabe duda de que va a salir bien. Por eso lo hemos hecho, él está convencido, nosotros también, y va a ser una pieza muy importante en el futuro. Tenemos guardada una opción de compra en el caso de que todo vaya bien”.

Juan Gutiérrez y Antonio Fernández Monterrubio, antes de una rueda de prensa. / A.J. González

Ghailan como única mediapunta

Juan Gutiérrez busca que el Córdoba sea “un equipo presionante, con mucho poder físico, pero luego estos jugadores no están exentos de calidad, pueden jugar en el sistema de Iván, aparte van conociendo al entrenador, y evidentemente también tienen su calidad, su juego, y estamos abiertos a todo. Nos gustan los jugadores de perfiles como Eder, Yussi, Isma o Damián. Creo que nosotros buscamos también ese equilibrio de encajar pocos goles. Sabemos que se nos han ido muchos goles con Fuentes o Jacobo. Al final siempre tienes que buscar un poco la diferencia global. Ojalá pudiéramos hacer tantos goles, pero no recibirlos también es importante, y la capacidad que tenga el míster un poco de de jugar con tres por dentro, ahora mismo tenemos un mediapunta específico que es Ghailan, pero no vamos a firmar por firmar. Necesitamos jugadores que creamos que nos pueden mejorar, en ese sentido, hay que tener paciencia, queda todavía mes y medio de mercado, porque la liga empieza y el mercado todavía continúa, y también tenemos que ver un poco cómo se van desarrollando entrenamientos y, sobre todo amistosos, para ver y tener esa sensación de que el equipo puede estar más engrasado, más completo y, a partir de ahí, seguir tomando decisiones”.

Juanito reconoció que muchos de los fichajes los cerró el club hace varios meses porque una de las claves era “adelantarse al mercado. Sabemos que el míster debe dar muchos conceptos cuando viene gente nueva y cuesta también algo de de trabajo asimilarlos, pero para eso está la pretemporada. A medida que vaya avanzando la pretemporada, va a ser más fácil. Creo que el jueves tenemos un test de de alto nivel contra el Sevilla. Creo que ahí podremos determinar con más precisión el nivel de los jugadores, pero en líneas generales estamos muy contentos con los entrenamientos. Dentro de las características de nuestro entrenador, cuando nosotros confeccionamos la plantilla, estamos siempre buscando el perfil ideal para el míster”.