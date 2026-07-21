Así juega Guiherme Fernandes, el 14º fichaje del Córdoba para LaLiga Hypermotion 2026-27

El Córdoba CF acaba de apostar por Guilherme Fernandes para reforzar una de las posiciones más determinantes de su plantilla. El guardameta portugués, nacido en Lisboa el 28 de marzo de 2001, ha firmado por dos temporadas después de cerrar su etapa en el Real Betis y de completar el último curso cedido en el Real Valladolid. Mide 1,91 metros y llega con una campaña completa de experiencia en la Liga Hypermotion.

Guilherme responde al perfil de portero que encaja en el modelo de Iván Ania. Su altura le aporta presencia bajo los palos y capacidad para ocupar portería, pero no se trata únicamente de un guardameta poderoso físicamente. También destaca por sus reflejos y por su manejo del balón con los pies, una cualidad importante en un Córdoba que pretende iniciar el juego desde atrás y atraer la presión rival mediante sus centrales y su portero.

Su incorporación no debe entenderse solo como una apuesta de futuro. A sus 25 años, llega después de haber acumulado minutos en distintas categorías del fútbol portugués y español y de haber sido titular durante buena parte de la pasada temporada en Segunda División.

Guilherme toca el balón con los pies. / CCF

Un portero adaptado al juego de Ania

La principal característica de Guilherme es la combinación entre envergadura y agilidad. Sus 1,91 metros le permiten ofrecer una buena cobertura de la portería y afrontar con garantías disparos desde media distancia, balones divididos y acciones aéreas.

A pesar de su altura, posee capacidad de reacción en distancias cortas. Es un portero de buenos reflejos, capaz de bajar rápidamente al suelo y responder en situaciones de uno contra uno. Su físico no le impide mostrarse explosivo cuando debe corregir una acción cercana.

Con buen juego con los pies

Otro de sus puntos de interés es el juego con los pies. Guilherme se siente cómodo participando en la circulación, ofreciendo una línea de pase a los centrales y buscando tanto entregas cortas como desplazamientos más largos. Esa virtud explica su encaje en un equipo como el Córdoba, donde el portero no se limita a detener, sino que actúa como primer participante de la construcción ofensiva.

No obstante, su juventud implica todavía margen de mejora. Necesitará ganar regularidad en la toma de decisiones, especialmente en las salidas y en aquellas jugadas en las que debe elegir entre permanecer bajo palos o atacar el balón. La comunicación con una defensa profundamente renovada será igualmente importante durante sus primeros meses.

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, dialoga con Guilherme Fernandes. / CCF

Una formación en grandes canteras portuguesas

Guilherme completó buena parte de su formación en estructuras de prestigio. Pasó por las categorías inferiores del Sporting de Portugal, Os Belenenses y Benfica, tres entidades con una amplia tradición en el desarrollo de jóvenes futbolistas. También estuvo vinculado en sus primeros años al Nacional y al Marítimo.

Después de finalizar su etapa formativa, dio sus primeros pasos séniors en el Amora, dentro de la Liga 3 portuguesa. Posteriormente se incorporó al Estrela da Amadora, donde actuó principalmente con el equipo sub-23 antes de iniciar su aventura en España.

El Real Betis lo incorporó en el verano de 2023 para reforzar a su filial. Guilherme se convirtió en una pieza importante del Betis Deportivo que consiguió ascender a Primera Federación y mantuvo después un nivel destacado en la tercera categoría del fútbol español. Su progresión llevó al club verdiblanco a adquirir sus derechos y renovarlo hasta 2027 antes de buscarle una cesión en Segunda.

Tres meses seguidos el mejor jugador del mes en el Valladolid

El salto definitivo al fútbol profesional llegó con el Real Valladolid. Guilherme se marchó cedido al conjunto pucelano y disputó 31 partidos de Liga, acumulando 2.790 minutos. La temporada le permitió conocer la exigencia de la Liga Hypermotion y demostrar que podía sostener la titularidad durante un curso completo.

Su rendimiento tuvo reconocimiento entre la afición vallisoletana. Fue elegido mejor jugador del equipo durante tres meses consecutivos, en concreto en septiembre, octubre y noviembre, una circunstancia especialmente significativa para un portero y que refleja su protagonismo en determinados tramos de la campaña.

El Valladolid disponía de una opción de compra, pero no terminó ejecutándola. Guilherme regresó entonces al Betis, con el que comenzó la pretemporada e incluso llegó a disputar minutos en el primer amistoso del verano, antes de que se cerrara su traspaso al Córdoba CF.

El estado de la plantilla

El Córdoba CF cuenta en estos momentos oficialmente con 29 jugadores en la plantilla, contando los que siguen con contrato en vigor de la pasada temporada (13), los fichajes (14) y los que se encuentran entrenando tras volver de cesiones (2). Las novedades en la plantilla son el portero Guilherme Fernandes (exValladolid), lateral izquierdo Dani Tasende (exZaragoza), los laterales derechos Egoitz Muñoz (exAlavés) y Jacobo Martí (exMérida), el central Juan Gutiérrez (exMirandés), los mediocentros Damián Cáceres (exGetafe), Diarra (exCádiz) y Eder García (exAthletic B) y los atacantes Adnane Ghailan (exEuropa), Unai Sabroso (exRayo Vallecano B), Enol Rodríguez (exHuesca), Salim El Jebari (exMirandés) e Ibai Sanz (exAthletic B). El atacante Diego Bri ha vuelto al club, pues tras acabar su año en Córdoba cedido por el Atlético de Madrid, ahora ha regresado como jugador en propiedad del Córdoba CF.