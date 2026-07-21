Enol Rodríguez, una opción seria del Córdoba CF para suplir el vacío dejado por Adri Fuentes

El director deportivo del Córdoba CF, Juan Gutiérrez, considera que uno de los fichajes que ha cerrado el club para reforzar la zona de ataque, Enol Rodríguez, es el candidato ideal para suplir la marcha del máximo goleador de la pasada temporada, Adri Fuentes, al Mallorca.

Juanito señaló en la presentación del asturiano como nuevo jugador del Córdoba CF que el club ha incorporado a este jugador para que “ocupe el puesto de delantero centro. Es un jugador en el que ya nos fijamos el año pasado mucho. En la comisión deportiva estuvimos hablando de que si en un futuro saliera traspasado nuestro jugador Adrián Fuentes, pues entendíamos que era fácil que pudieran pagar su cláusula por el rendimiento que estaba dando, que era un jugador que podía sustituirlo en esa posición. Hicimos un poco lo mismo que el año pasado ante la posible salida de Álex Sala y la llegada de Daniel Requena”.

El caso Álex Sala

Hay que recordar que hace un año, el Córdoba CF inició la pretemporada con el mediocentro Álex Salas a las órdenes de Iván Ania. Sin embargo, en el club ya sabían que el catalán quería jugar en un club de una categoría superior y que por tanto era previsible que se fuera, dado su rendimiento en la campaña anterior. Para protegerse de esta circunstancia incorporó en el pasado mercado estival al mediocentro granadino Dani Requena, cedido por un año por el Villarreal.

Sala jugó el primer partido de la Liga en El Molinón ante el Sporting. Sin embargo, a la semana siguiente dejó el club para firmar por el Lecce de la Serie A. Dani Requena acabó ocupando su puesto con éxito, ya que fue el líder del centro del campo junto a su paisano Isma Ruiz. Requena terminó jugando 36 encuentros, 32 como titular, marcando dos goles. Hace unos días lo cedió el Villarreal al Levante para que por primera vez en su carrera dispute una campaña completa en Primera.

Álex Sala, tras su marcha al Lecce. / CÓRDOBA

La apuesta por Enol

Ahora ha fichado el club a Enol para que sea una de las opciones para suplir la ausencia de Adri Fuentes, un jugador que marcó 14 goles en 40 partidos en la Liga 2025-26. El club sigue mirando el mercado de delanteros para fichar uno más contrastado. Sin embargo, es consciente de que con las cifras que se manejan lo va a tener complicado. Por ello, Enol se presenta como una opción válida para ocupar el puesto de delantero centro.

Mientras llega o no ese refuerzo, Enol aparece como una opción real para ocupar la posición de delantero centro. El atacante tendrá durante la pretemporada la oportunidad de demostrar que puede asumir una parte importante del vacío dejado por Adri Fuentes.

Con más experiencia en Segunda que Adri Fuentes en 2025

El punta asturiano marcó cinco goles en 34 partidos en la pasada campaña en Segunda en las filas del Huesca. Ha llegado así con una trayectoria mejor que Adri Fuentes hace un año, pues al Córdoba de la campaña 2025-26 se incorporó el madrileño sin ningún partido jugado en las dos primeras ligas españolas.

Enol cuenta ya con una temporada de experiencia en la categoría, conoce su nivel de exigencia y dispone de margen de crecimiento. Su movilidad, capacidad de trabajo y adaptación a diferentes posiciones del ataque son algunas de las cualidades que han convencido a la comisión deportiva.

El Córdoba acertó hace un año al anticiparse a la salida de Álex Sala con la llegada de Dani Requena. Ahora confía en repetir la fórmula con Enol Rodríguez. Como siempre, será el césped el que termine validando o cuestionando la apuesta.