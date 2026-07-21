Actualidad blanquiverde
Otro destino exótico para Rafa Berges: el que fuera entrenador del Córdoba CF se marcha a Belice
Después de entrenar en Indonesia, el exblanquiverde dirigirá al Verdes FC, campeón del Clausura de la Liga Premier del país centroamericano
Del blanco y verde al verde. O al Verdes FC. Ese ha sido el paso que ha dado Rafa Berges, que ahora se marchará a más de 8.000 kilómetros de Córdoba para entrenar al campeón del Clausura de la Premier League de Belice. El que fuera jugador, entrenador y director deportivo del Córdoba CF vuelve a coger así las maletas para marcharse a otro destino exótico. Antes, ya estuvo en Indonesia, en donde entrenó al Mitra Kukar, de la Primera División del país asiático y al Badak Lampung, en la segunda categoría. También dirigió hace unos meses al Lynx, de la máxima categoría de Gibraltar y ahora se marcha al país centroamericano para disputar, además de la liga doméstica, la Copa de Campeones de la Concacaf.
Hasta diciembre en el Verdes FC
El Verdes FC acaba de anunciar el compromiso con Rafa Berges, que compromete a ambos hasta el final del Torneo Apertura de la Premier League del país centroamericano. El Verdes FC es el actual campeón, no sólo del Torneo Clausura, sino también del Apertura, por lo que el reto inicial para el campeón olímpico será revalidar el título en la modesta liga beliceña. Pero no será el objetivo más importante, sino que deberá estar pendiente de otra competición que trae prestigio y también dinero a los clubs, al igual que en Europa.
En este caso, el Verdes FC está encuadrado en el Grupo D de la Copa de Campeones de la Concacaf, que se desarrollará desde agosto hasta diciembre. En este caso, el ya equipo de Rafa Berges se enfrentará al CSO Municipal, de Guatemala; al FC Motagua, de Honduras; al CS Cartaginés, de Costa Rica, y al Club Deportivo FAS, de El Salvador. Obviamente, el Verdes FC parte inicialmente como cenicienta del grupo, aunque aspirando a dar alguna que otra sorpresa que no solo le reporte prestigio deportivo, sino también beneficio económico. Sólo los dos primeros de cada uno de los grupos que conforman la Copa de Campeones de la Concacaf pasan a la siguiente fase eliminatoria, aunque como en la Liga de Campeones europea o cualquier otra competición UEFA, los puntos obtenidos se traducen en dólares.
Copa Concacaf
Inicialmente, ambos torneos, tanto el Apertura local como el centroamericano de la Copa de la Concacaf, se dirimen hasta diciembre, que es la fecha inicial en la que finaliza el compromiso de Rafa Berges con el Verdes FC, que tras su experiencia en Indonesia busca ahora otra en Centroamérica, aunque con competición continental en esta ocasión, que le puede reportar mayor visibilidad, a pesar de dirigir a uno de los equipos más modestos de la competición.
Rafa Berges debutará con el Verdes FC en la Copa Concacaf el próximo martes, 28 de julio, a las 20.00 horas en casa, en donde recibirá al FC Motagua. Un estadio más que recogido, ya que el Verdes FC está radicado en la ciudad de San Ignacio, de apenas 15.000 habitantes. Desde esa especie de Galia futbolística aspira Rafa Berges, con el Verdes FC, a lograr pasos para conquistar mayores cotas deportivas.
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