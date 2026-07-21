El deseo de Diarra: “Puedo dar más de lo que di en Primera Federación”

El Córdoba CF ya tiene de vuelta en la plantilla al mediocentro Yussi Diarra, uno de los jugadores más queridos por una parte importante de la afición en las dos últimas temporadas. El maliense ha llegado cedido por el Cádiz CF por una temporada con opción a compra.

El centrocampista destacó en su presentación que ha visto en el club “muchas mejoras y eso al final en el fútbol profesional creo que es muy importante, aunque la verdad, tampoco ha habido tantos cambios, porque veo que el vestuario está muy unido, como antes”, además de señalar que el club “está haciendo fichajes importantes y creo que está trabajando bien”. Mientras más se mantenga bien el club en el fútbol profesional, creo que podrán trabajar mejor también y será mejor visto por los jugadores”.

Diarra jugó dos temporadas con el Córdoba CF en Primera Federación, la segunda culminada con el ascenso a la Liga Hypermotion. Tras subir el club cordobés optó por irse al Tenerife de Segunda, pese a que el club quería que siguiera. El maliense señaló que no se arrepiente de la decisión que tomó hace dos años porque “la vida son tomas de decisiones. Creo que arrepentirse no es la palabra, porque al final tú tienes que decidir, y yo decidí, pero lo importante es que eso fue el pasado, estoy aquí, es lo importante, y ahora solo estoy pensando en el Córdoba y en este momento. El pasado es pasado y lo que importa es el momento de ahora. Es verdad que antes igual no estaba igual de rodeado y al club no le llegaba la misma información de las dos partes, pero ahora, como me he sentado yo con Antonio, Juanito y Raúl, hemos hablado y creo que eso es lo más importante”.

Juan Gutiérrez, Diarra y Antonio Ferrnández Monterrubio, en su presentación como nuevo jugador del Córdoba CF. / Antonio Raya

Salvarse y luego mirar hacia arriba

Yussi no quiso mojarse sobre los objetivos deportivos que debe tener el club, pues apuntó que tiene que ser “primero asegurar la salvación y luego a partir de ahí ya mirar hacia arriba todo lo que se pueda, porque la Segunda División es muy complicada para decir que tú vas a hacer algo grande, creo que la temporada te pone en tu sitio”.

Diarra cree que en su segunda etapa en Córdoba “puedo dar más de lo que di en Primera Federación, además, la afición me conoce perfectamente, sabe lo que puedo dar, Iván Ania también me conoce a la perfección, durante la temporada ya se irá viendo”.

Sus declaraciones hace dos años en Tenerife

Diarra dijo hace dos años en su presentación como jugador del Tenerife que con su llegada a esa entidad iba a dar un paso adelante. Ahora recalca que “como dije en mi presentación en Tenerife, siempre me he sentido querido por la afición del Córdoba, y todavía me siento querido porque ha sido así, la verdad, la gente todavía me quiere y ya está. Yo me quedo con eso y eso es lo más importante”.

Diarra reconoció que Iván Ania le ha pedido que juegue “como estaba jugando en Primera Federación, porque es verdad que ahora estamos en el fútbol profesional, pero en realidad se dan las mismas situaciones que en Primera Federación. Los compañeros nos entendemos y está todo entrenado”.

También ahondó el maliense en que Iván Ania es para él importante porque “con él, pues rendí muy bien, conozco a Iván Ania, cómo juega, cómo le gusta, lo que quiere de un mediocentro, como ha dicho Juanito, llegar al área y que trabaje. Pero es verdad que Iván Ania tampoco se casa con nadie, si no rindes, no vas a jugar, eso nadie lo tiene asegurado. Soy uno más y tengo que trabajar como cualquiera para ganarme el sitio día a día”.

Su primera llegada a Córdoba

Diarra reconoce que cuando llegó al Córdoba procedente del Bilbao Athletic “no estaba hecho como jugador y como persona tampoco pero ahora sí que soy más maduro dentro del campo”. También se siente ahora importante en el equipo porque “me lo han hecho saber así, pero, obviamente, yo también tengo que demostrarlo en el campo, porque no vale decirlo de palabras, sino hacerlo realmente en el campo, que se vea la personalidad, y eso es lo que define el jugador realmente”.

La temporada pasada tuvo un paso discreto con el Cádiz, al igual que el equipo gaditano, que sufrió hasta el final para salvarse. Diarra valora lo que pasó como que “fue un año malo y ya está, pero creo que fue un año malo de todos, no fue algo individual, pero bueno, hay que aprender de todo eso, creo que, por ejemplo, en los tres últimos partidos fuimos a Castalia, que nos jugábamos la vida ahí, y supimos jugar como hombres, y luego en casa, que nos jugábamos la vida contra el Leganés, sacamos el partido. Creo que eso es lo que define realmente a un jugador, en esos partidos importantes sacas la personalidad, porque cuando el año va bien y ganas muchos partidos, ahí todo el mundo se conecta con el equipo, pero cuando va mal y hay que jugársela, es cuando realmente tiene que aparecer la persona, me quedo con eso y eso es lo más importante”.

Fernández Monterrubio: "Estoy seguro de que vas a triunfar"

Antonio Fernández Monterrubio destacó que cuando se reunieron con él “te vi con una ilusión tremenda y eso para nosotros ya sabes que es muy importante. Este tiempo que has estado fuera, creo que el club ha seguido creciendo, pero estoy seguro de que lo que te has encontrado en el vestuario es muy parecido en cuanto al ambiente, también en cómo se trabaja, a lo que dejaste no hace tanto tiempo, así que, como digo, estamos muy contentos de recibirte de nuevo en tu casa. Sabes que te tenemos un aprecio especial, personalmente yo también te lo tengo, y estoy especialmente contento de tenerte de vuelta, así que bienvenido, estoy seguro de que vas a triunfar, como ya lo hiciste en la anterior etapa, y que vas a ayudar al equipo a conseguir todos los éxitos que nos hemos propuesto”.