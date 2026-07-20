Guilherme Fernandes, nuevo guardameta del Córdoba CF para reforzar una portería en plena transformación

El Córdoba CF sigue dando pasos en la configuración de su plantilla para la temporada 2026-2027. El conjunto blanquiverde hizo oficial este lunes la incorporación del guardameta portugués Guilherme Fernandes, que se convierte en el decimocuarto refuerzo del mercado estival y llega para reforzar una portería llamada a experimentar importantes cambios durante las próximas semanas. Aunque el club todavía no ha confirmado la marcha de Carlos Marín, todo apunta a que el capitán pondrá fin a una etapa de cinco temporadas en El Arcángel, lo que convierte la llegada del meta luso en un movimiento estratégico dentro de la planificación deportiva.

El guardameta portugués firma con la entidad blanquiverde hasta 2028, iniciando una nueva etapa en El Arcángel después de competir la pasada temporada en Segunda División con el Real Valladolid.

Un portero con experiencia en Segunda

A sus 25 años, Guilherme Fernandes desembarca en Córdoba después de disputar la pasada temporada en Segunda División. El guardameta, propiedad del Real Betis, militó como cedido en el Real Valladolid, donde acumuló 31 partidos, todos ellos como titular, además de 2.790 minutos sobre el terreno de juego.

Durante ese periodo encajó 46 goles, firmó siete porterías a cero y destacó por su capacidad bajo palos, con 86 intervenciones a lo largo del campeonato. Unos registros que le permitieron consolidarse como uno de los porteros con mayor continuidad de la categoría y que ahora le abren la puerta de un nuevo reto en el Córdoba.

Antes de su cesión al Real Valladolid la pasada temporada, Guilherme defendió durante dos campañas la portería del Betis Deportivo, donde fue una de las piezas más importantes del filial sevillano. Su progresión también le permitió entrar en la dinámica del primer equipo de Manuel Pellegrini, llegando a ser convocado en varias ocasiones. Sin embargo, el portero luso no llegó a debutar oficialmente con la camiseta del primer equipo verdiblanco.

La portería, una de las grandes operaciones del verano

La llegada de Guilherme Fernandes confirma que la portería es una de las posiciones que más movimientos está generando en este mercado. A la espera de que se resuelva de forma definitiva el futuro de Carlos Marín, el Córdoba CF ya ha dado un paso adelante asegurando la incorporación de un guardameta que competirá por la titularidad desde el primer día.

Todo hace indicar que el ciclo del capitán blanquiverde está cerca de concluir. El almeriense, que tiene contrato en vigor, ha sido relacionado en los últimos días con una posible incorporación a la UD Almería, una operación que todavía no ha sido oficializada, pero que encajaría dentro del nuevo escenario diseñado por la dirección deportiva.

Mientras tanto, Íker Álvarez continuará formando parte de la plantilla después de firmar el pasado verano por dos temporadas, mientras que Ramón Vila volverá a jugar cedido en el CD Eldense tras renovar su contrato con el Córdoba CF hasta 2029.

Un relevo para una figura histórica

La posible salida de Carlos Marín supondrá mucho más que un cambio bajo palos. El guardameta almeriense ha defendido la portería cordobesista durante 150 partidos oficiales, convirtiéndose en uno de los grandes protagonistas del crecimiento deportivo del club desde la Segunda Federación hasta el fútbol profesional. Además de los dos ascensos logrados con la camiseta blanquiverde, el capitán se marcharía como el segundo jugador de la actual plantilla con más encuentros disputados, únicamente por detrás de Christian Carracedo.

En ese contexto, Guilherme Fernandes aterriza en El Arcángel con la responsabilidad de ocupar una demarcación que ha tenido un dueño muy definido durante las últimas temporadas.

Continúa la remodelación del proyecto

Con el fichaje del guardameta portugués, el Córdoba CF alcanza ya los catorce refuerzos en un verano marcado por la profunda renovación de la plantilla.

La dirección deportiva mantiene abiertos varios frentes tanto de entrada como de salida, aunque buena parte de las piezas principales del nuevo proyecto ya empiezan a estar sobre la mesa.