Enol Rodríguez cree que el gol no llega por un jugador sino como consecuencia “del trabajo de todo el equipo”

El nuevo atacante del Córdoba CF Enol Rodríguez espera en esta temporada “aportar velocidad y potencia”, ademád de apuntar que los goles vienen “de lo que genera todo el equipo”. Estas declaraciones las hizo en su presentación como jugador del Córdoba CF, un acto que tuvo lugar en la sede de la Diputación con la asistencia del presidente de la entidad, Salvador Fuentes, su diputado de Deportes, Antonio Martín, el CEO del club blanquiverde, Antonio Fernández Monterrubio, y el director deportivo, Juan Gutiérrez. Enol ha firmado por dos años por la entidad cordobesa.

Enol Rodríguez asegura que viene a Córdoba “con toda la ilusión del mundo, con ganas de trabajar y de poder ayudarlo. Vengo a aportar todo lo posible al equipo para sumar lo más posible a este club histórico”.

Sobre el vestuario, afirmó que ya le habían hablado bien de él antes de venir y que “desde dentro puedo decir que te hacen las cosas más fáciles en el día a día te ayudan, te acogen. La verdad es que en ese sentido estoy como en casa”.

Antonio Martín, Antonio Fernández Monterrubio, Enol Rodríguez, Salvador Fuentes y Juan Gutiérrez, en la presentación del delantero como nuevo jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro

Con el mismo dorsal que Adri Fuentes

El nuevo punta blanquiverde va a jugar con el número 18, el mismo dorsal que llevaba el máximo goleador del Córdoba CF en la pasada temporada, Adri Fuentes, ahora en el Mallorca. Enol recordó que en su anterior equipo, el Huesca, ya llevaba ese número y que en el Córdoba CF espera aportar “velocidad y potencia, vengo a trabajar y a ayudar al equipo”.

Enol empezó a despuntar en la campaña 24-25 en las filas del Arenteiro de Primera Federación, pues en ese equipo marcó siete goles. Sobre esa etapa señaló que “confiaba en mí, en ese año que estuve a prueba en el Arenteiro. Me quedé porque confiaba en mí y sabía que podía dar eso y mucho más. Al final, las cosas salieron bien y acabé subiendo de categoría”.

El jugador asturiano no quiere hablar de la cifra de goles que puede marcar en un equipo que ha perdido este verano a sus tres mejores realizadores de la pasada campaña, Adri Fuentes, Jacobo González y Sergi Guardiola. Sobre el gol apuntó que “creo que los goles vienen como una recompensa al trabajo que vienes haciendo durante todos los días. Al final, los goles los marca un jugador pero vienen del trabajo de todo el equipo, del juego, de lo que genera, del trabajo que hay”.

Un equipo trabajador sin balón

Enol es consciente de que llega a un equipo con un estilo de juego diferente al resto de equipos de la Liga Hypermotion. Sobre este tema apuntó que cuando se enfrentaba al Córdoba CF "ya sabía que ibas a sufrir, que ibas a correr detrás del balón, que es un equipo que no te deja jugar, que te presiona, que te agobia. Al final es un poco, como futbolista, lo que queremos, disfrutar con el balón y, si no lo tenemos, hay que ir a por él, a agobiarlos. Como mi forma de jugar también es así, creo que me va a venir muy bien”. Al Córdoba CF recalcó que viene a “mejorar en el día a día que al final eso es lo que buscamos, mejorar individualmente y ayudar al equipo”.

Enol reconoció sentirse muy ilusionado en su nueva etapa en el club cordobés, entre otras cosas, por ver como se palpa la ilusión en la ciudad porque “desde el primer momento llegas a la ciudad y ya ves a la gente con la camiseta del Córdoba. Esa ilusión se transmite a ti mismo para jugar con compromiso y disciplina, saber que te tienes que esforzar para agradar a toda esta gente que te apoya, que va al campo y que lo que quiere es disfrutar”.