El Córdoba CF apuesta por jugadores con menos oficio en su nueva política de fichajes

El Córdoba CF ya tiene trazadas las líneas maestras de lo que será la plantilla de la próxima temporada. Un total de trece fichajes ha cerrado hasta el momento, con la salvedad de que son doce las novedades con respecto al bloque de la pasada temporada.

Diego Bri no es en realidad mirando el equipo de la pasada campaña, pues en la Liga 2526 jugó en El Arcángel, entonces cedido por el Atlético de Madrid. La campaña 26-27 la jugará en Córdoba pero como futbolista en propiedad de la entidad cordobesa.

El club cordobés ha variado en cierta manera su política de fichajes si la comparamos con la que tuvo hace un año. Ha incorporado a jugadores con menos experiencia en categorías superiores, tanto en partidos como en campañas. El Córdoba ha apostado esta vez por jugadores con menos recorrido en las dos principales categorías del fútbol español y por tanto con un mayor margen de crecimiento.

Menos experiencia en Primera y Segunda

Las doce novedades en la plantilla de hace un año sumaban 194 partidos en Primera División y 463 en Segunda, por seis choques en Primera y 366 en Segunda en la actual. Además, la plantilla firmada al cierre del mercado veraniego del 2025 acumulaba 13 campañas en Primera y 21 en Segunda. Ahora, los doce jugadores de la plantilla que no estaban en la Liga 25-26 suman 16 temporadas en la Liga Hypermotion y tres en la máxima categoría nacional.

La comparación confirma que el club ha reducido el peso de la experiencia contrastada para invertir en perfiles más jóvenes o con menos recorrido profesional. Será una apuesta que necesitará tiempo y cuyo verdadero resultado solo podrá medirse sobre el terreno de juego.

Adri Fuentes, en un encuentro con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

Los aciertos con Adri Fuentes y Fomeyem

El precedente reciente demuestra, no obstante, que la falta de experiencia no implica necesariamente un menor rendimiento. En el verano de 2025 llegaron Adri Fuentes y Franck Fomeyem sin haber disputado ningún encuentro en Primera o Segunda.

La Dirección Deportiva acertó con ambos. Adri Fuentes terminó como máximo goleador del equipo, mientras que Fomeyem se consolidó como un fijo en el centro de la defensa hasta que una lesión frenó su temporada.

Cuatro debutantes en la plantilla actual

En el verano, vigente, cuatro de los jugadores nuevos no saben todavía lo que es jugar en Primera o Segunda: los atacantes Adname Ghailan y Unai Sabroso, y los laterales derechos Egoitz Muñoz y Jacobo Martí.

El Córdoba asume ese margen de incertidumbre a cambio de incorporar futbolistas con proyección y posibilidades de revalorización. La apuesta encaja en un modelo que pretende desarrollar talento sin renunciar al rendimiento inmediato.

El oficio de Sergi Guardiola

Al hablar de experiencia en Primera o Segunda, entre los refuerzos de la temporada 25-26 destacó el delantero Sergi Guardiola. El balear llegó a Córdoba con un bagaje de 185 partidos en nueve temporadas en Primera, repartidos entre el Getafe, Valladolid, Rayo Vallecano y Cádiz y 44 choques disputados a lo largo de dos temporadas en Segunda. Destacó sobre todo por los 22 goles que marcó en la Liga 17-18 con el Córdoba CF, vitales para que los blanquiverdes se salvaran en aquella temporada.

Otro jugador con oficio en la élite entre los fichajes de hace doce meses era el lateral izquierdo Ignasi Vilarrasa. El catalán firmó por los cordobeses con el aval de haber disputado 110 choques en Segunda con el Huesca. Los siguientes jugadores con más choques en la Liga Hypermotion eran el lateral derecho Juan María Alcedo (81 entre el Albacete y el Mirandés), el central Álex Martín (72), el atacante Kevin Medina (59) y el portero Iker Álvarez (55). No llegaban a los 42 partidos Dani Requena, Dalisson, Diego Bri y Jan Salas. Adri Fuentes y Fomeyem ni sabían lo que era competir en la categoría de plata del fútbol español.

El caso de Dani Requena sirve como ejemplo de que una apuesta por un jugador con poca experiencia puede ofrecer resultados importantes. El mediocentro jugará la temporada 2026-27 en Primera División con el Levante después de haber disputado anteriormente solo un encuentro en la máxima categoría y 75 en Segunda, repartidos entre el Villarreal B y el Córdoba.

Dani Requena, en un choque de la pasada temporada. / A.J. González

La importante trayectoria de Tasende en Segunda

El jugador con más oficio en Segunda entre los fichajes de este año es el lateral izquierdo Dani Tasende, pues acumula 137 partidos en su paso de cuatro temporadas por el Villarreal B y el Real Zaragoza.

También acumula una interesante serie de partidos el central Juan Gutiérrez (79 entre el Racing y el Mirandés) y el mediocentro Yussi Diarra (53 entre el Tenerife y el Cádiz). Un total de 49 ha disputado en la Liga Hypermotion el extremo Salim El Jebari entre el Cartagena y el Mirandés. No han llegado a los 42 Enol Rodríguez, Damián Cáceres y Eder García. Debutarán en Segunda Adname Ghailan, Unai Sabroso, Egoitz Muñoz y Jacobo Martí.

La apuesta por lo jugadores con proyección

La planificación del Córdoba combina ahora algunos jugadores con experiencia suficiente en Segunda y un grupo amplio de perfiles todavía por desarrollar. El club confía en que el modelo de Iván Ania, el trabajo colectivo y la capacidad de adaptación compensen la menor trayectoria acumulada de las incorporaciones.

La diferencia con respecto al verano anterior es clara. El Córdoba ha pasado de buscar más oficio inmediato a asumir una apuesta más marcada por la juventud, el potencial y el crecimiento. Solo la competición permitirá saber si el cambio de estrategia ha sido acertado. Como siempre, será el césped el que termine dando o quitando razones.