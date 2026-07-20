Colas para ver el Córdoba CF-Sevillla FC por el título del Trofeo Puertas de Córdoba

El Trofeo Puertas de Córdoba ya se encuentra a la vuelta de la esquina. El Córdoba CF y el Sevilla FC se enfrentarán este jueves, a partir de las 21.00 horas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel en uno de los encuentros más atractivos de la pretemporada blanquiverde.

La expectación es elevada. Más de 300 aficionados cordobesistas llegaron a hacer cola al mismo tiempo en las taquillas del estadio para adquirir sus entradas, una imagen que confirma las ganas que existen de volver a ver al equipo en casa.

La compra presencial es obligatoria para los seguidores que no sean socios, circunstancia que explica en buena medida la afluencia registrada junto a las taquillas del estadio cordobés. Entre quienes esperaron su turno también hubo algunods aficionados del Sevilla, atraídos por la oportunidad de presenciar un derbi andaluz de preparación entre dos clubes históricos.

Los socios también pasan por taquilla

Las colas no estuvieron formadas únicamente por seguidores sin abono. Numerosos socios optaron también por desplazarse hasta el estadio para activar su localidad de manera presencial. El club ofrece la posibilidad de realizar esta gestión a través de internet, aunque la operación en línea tiene un coste adicional de un euro. Por ese motivo, parte de la masa social prefirió acudir directamente a las taquillas y reservar allí su asiento.

La respuesta de la afición anticipa un buen ambiente para el primer encuentro de la pretemporada que el equipo dirigido por Iván Ania disputará ante su público.

Varios aficionados, junto a las taquillas de El Arcángel. / Carlos Tocados

Una prueba exigente para el nuevo Córdoba

El Sevilla elevará el nivel de dificultad del verano cordobesista. El conjunto hispalense milita en Primera División y permitirá comprobar el estado del nuevo proyecto blanquiverde después de las primeras semanas de preparación.

El resultado seguirá teniendo una importancia relativa por encontrarse ambos equipos en plena pretemporada, pero el encuentro servirá para evaluar el grado de adaptación de los fichajes y observar las primeras ideas de Ania ante un rival de máxima categoría.

El Córdoba ya disputó su primer amistoso frente al Orlando Pirates, con empate a un gol. Ahora tendrá la oportunidad de mostrar su evolución en un escenario diferente y ante una afición deseosa de conocer a las nuevas incorporaciones.

Las taquillas seguirán abiertas

Las entradas podrán seguir comprándose de manera presencial mientras queden localidades disponibles. Las taquillas abrirán el martes y el miércoles de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. El jueves, día del partido, estarán operativas por la mañana entre las 9.30 y las 13.30 horas y por la tarde desde las 17.30 hasta las 21.45 horas, es decir, hasta el descanso del encuentro. La disponibilidad dependerá del ritmo de venta y de las localidades que los socios no hayan activado previamente.

Guilherme, la última cara nueva

El Trofeo Puertas de Córdoba permitirá ver en directo a buena parte de los 14 fichajes realizados hasta el momento por la entidad. El último en incorporarse ha sido el guardameta portugués Guilherme, que amplía la profunda renovación de una plantilla diseñada para afrontar la temporada 2026-27 con ambición. El Córdoba se presentará así ante su afición con numerosas caras nuevas, un rival de Primera División y un ambiente que apunta a ser uno de los grandes protagonistas de la noche.