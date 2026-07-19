La pretemporada en marcha: un total de 16 rivales del Córdoba CF han disputado amistosos

La pretemporada ha empezado ya para todos los equipos de la Liga Hypermotion. El Celta Fortuna, que inició los entrenamientos el pasado día 15, ha sido el último en incorporarse. Un total de 16 de los rivales del Córdoba CF han disputado ya algún amistoso.

Los primeros partidos han dejado resultados dispares, aunque todavía es demasiado pronto para extraer conclusiones. Las elevadas cargas físicas, la falta de ritmo y las numerosas incorporaciones condicionan unas pruebas en las que los entrenadores reparten minutos y comienzan a definir sus nuevos proyectos.

Tres choques entre equipos de Segunda

Tres partidos se han jugado entre conjuntos de la Segunda División. El Real Burgos derrotó a la Real Sociedad B por 2-0 con tantos de Fer Niño y Fermín. Como en todos estos encuentros, es pronto todavía para sacar conclusiones.

El Castellón superó por 2-0 al recién ascendido Sabadell con goles de Álvaro García y Miguelón. El bloque catalán todavía necesita tiempo para engrasar sus piezas y ser un equipo competitivo en su nueva liga.

Una acción del duelo Castellón-Sabadell. / CD Castellón

Empate entre Leganés y Albacete

El Leganés y el Albacete empataron a cero en el típico partido de verano con muchos cambios. El conjunto madrileño ha disputado un amistoso más, en el que cayó por 2-1 ante el Levante en la ciudad deportiva de la entidad levantina. Rober López marcó el tanto del equipo que entrena Rubén Álvarez.

Dos choques ha jugado también el Andorra. Inicialmente superó al Millwall inglés por 2-1 con goles de Nacho Quintana y Golubovic. Posteriormente empató a un tanto contra el Stevenage.

El Cádiz se mide también al Orlando Pirates

También ha disputado dos amistosos el Cádiz, un equipo que con nueve fichajes cerrados aspira a mejorar su discreta campaña anterior. Primero goleó por 7-0 al Barbate. Posteriormente perdió por 2-1 ante el Orlando Pirates con gol de Ibón Sánchez.

El conjunto sudafricano también fue el primer rival del Córdoba CF durante la pretemporada. El equipo de Iván Ania empató a uno en el encuentro celebrado en Marbella, por lo que ambos clubes andaluces ya cuentan con una referencia común en esta fase del verano.

El Éibar estuvo a punto de dar la sorpresa en el Torneo Villa de Laguardia, pues llevó a la tanda de penaltis al Alavés de Primera. Un gol de Mariano propició que el choque acabara con un empate a un gol. El equipo vasco terminó venciendo por 4-3 en los lanzamientos desde los once metros.

Discreto estreno del Girona

No le fue bien al descendido Girona en su estreno en la pretemporada, pues no pasó del empate a cero contra el Al-Qasiah de Arabia Saudí. Mucho trabajo le queda a su técnico, Quique Álvarez.

El Granada, condicionado por la falta de incorporaciones y por su proceso de cambio de propiedad, tampoco pudo pasar del empate. El conjunto de Pacheta igualó a uno frente al Juventud de Torremolinos, de Primera Federación, con un tanto de Zinebi.

Otro de los ascendidos, el Eldense, no pudo dedicarle una victoria a su ilusionada afición. Por 1-2 cayó en su choque contra el Millwall inglés. Smand marcó el tanto de los levantinos en un choque bronce con tres expulsados.

Once inicial del Granada en el duelo contra el Torremolinos. / Granada CF

Pablo Vázquez salva al Sporting

Dos goles de Pablo Vázquez propiciaron que el Sporting de Gijón superara por 2-1 al Marino de Luanco. El conjunto asturiano aspira a lucha por el ascenso, lo que no consiguió en la liga anterior.

No le fue mucho mejor a su gran rival, el descendido Oviedo, que no pasó de la igualada a cero contra el Al-Qadsiah. Julián Calero hizo muchos cambios en un partido en el que el exblanquiverde Jacobo se estrenó con su nuevo equipo.

El Mallorca y el Tenerife han empezado enfrentándose a su filial como inicial toma de contacto. El bloque bermellón le ganó por 4-1 con un doblete de Virgili y un tanto de Sergi Darder y Cesc Riba. El exgoleador del Córdoba CF, Adri Fuentes, jugó la segunda parte. El primer equipo del club canario ganó a su filial por 3-0 con tantos de Martín Pecar, Iván Chapela y Enric Gallego.

Cinco

Adri Fuentes, en el choque del Mallorca ante su filial. / RCD Mallorca

equipos no se han estrenado

Hasta cinco equipos no han afrontado todavía ningún choque de preparación. El día 22 debutarán tres de ellos. El Ceuta se medirá al Juventud Torremolinos, el Celta Fortuna al Sporting y Las Palmas al Orlando Pirates.

El día 25 harán sus primeras pruebas dos conjuntos de la Liga Hypermotion. El Almería se medirá al Águilas y el Valladolid al Getafe.

Los conjuntos de la segunda categoría nacional quieren llegar en el mejor estado de forma posible al inicio de la Liga, previsto para el próximo 14 de agosto. La pretemporada avanza así en una categoría profundamente renovada. Los resultados tienen todavía una importancia relativa, pero cada amistoso sirve para acumular minutos, integrar fichajes y acercar a los equipos al estado de forma necesario para el comienzo de la Liga.