El Córdoba CF se protege de cara a la próxima liga por los entrenos y partidos "intensos"

El Córdoba CF ya tiene perfilada la plantilla con que empezará la próxima liga. Un total de 28 jugadores integran a día de hoy la plantilla a falta de que se cierren las últimas cesiones, previsiblemente a equipos de Primera Federación y la posible llegada de un delantero.

Al cierre del mercado estival de la campaña anterior contaba con 26 futbolistas, teniendo en cuenta que a disposición del técnico, Iván Ania, había 25, ya que Adilson era entonces baja por una lesión de larga duración.

El 1 de septiembre del 2024, al comienzo de la Liga 24-25, eran sin embargo 22 los jugadores listos para jugar a las órdenes del entrenador asturiano. El club apostaba hasta hace un par de temporadas por plantillas relativamente cortas. Sin embargo, hace un año hubo un cambio de tendencia, pues pasó de 22 a 26 jugadores en la primera plantilla.

Raúl Cámara, Diego Bri y Antonio Fernández Monterrubio, en la presentación del alicantino como jugador en propiedad del Córdoba CF. / Manuel Murillo

Un refuerzo invernal para cubrir las bajas por lesión

El motivo no ha sido otro que las numerosas lesiones que han castigado a la plantilla en los últimos tiempos. Este contratiempo condicionó, por ejemplo, la estrategia del club en el mercado invernal, pues en esos momentos había una cifra preocupante de jugadores lesionados. El lateral derecho Trilli llegó entonces para ayudar a una plantilla mermada.

El propio CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio reconoce que están "trabajando muy intensamente" ese problema. El sevillano considera que las lesiones vienen, entre otros motivos, por "la intensidad con la que se entrena y con la que se juega en este equipo".

Una de las maneras de trabajar para bajar el número de lesiones consiste en contar con un plan de prevención. Monterrubio aseguró ayer, durante la presentación de Diego Bri, que "eso ya lo tenemos. Es decir, todos los jugadores tienen sus planes preventivos individualizados, aparte de los que se hacen de forma colectiva. Por supuesto hablamos de nutrición, etcétera, etcétera". Los jugadores del Córdoba CF hay que señalar que desayunan y almuerzan juntos. Además, el propio club les da la cena para así asegurarse que llevan un plan de alimentación propio de un deportista de élite.

La apuesta por jugadores versátiles

Otra manera de minimizar las bajas es la de contar con jugadores versátiles, capaces de rendir con solvencia en varias posiciones. Un ejemplo de ello es precisamente Bri, pues en la Liga 2025-26 llegó a jugar en al menos cuatro posiciones (extremo izquierdo, extremo derecho, mediapunta y lateral izquierdo). Otro chico para todo en el campo es Carlos Albarrán, pues puede jugar de lateral izquierdo, lateral derecho y hasta de central. También el club ha doblado e incluso triplicado algunas posiciones, como por ejemplo la de lateral derecho (Carlos Albarrán, Egoitz Muñoz y Jacobo Martí).

Monterrubio apuntó que "nos cubrimos haciendo plantillas más largas, como hicimos ya el año pasado. Esperamos que este año también la suerte nos acompañe un poquito y tener menos lesiones, pero pensamos que las posiciones las tenemos suficientemente dobladas. Incluso, hay jugadores que, Diego es un ejemplo claro de ello, puede ocupar varias posiciones". El Córdoba CF trabaja por tanto para protegerse de las lesiones.