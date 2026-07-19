El Córdoba CF afronta su semana de la pretemporada más intensa con partidos ante el Sevilla y el Cádiz

El Córdoba CF iniciará este lunes su tercera semana de pretemporada, la más exigente hasta el momento. El conjunto dirigido por Iván Ania afrontará dos partidos en apenas 48 horas, entre ellos el Trofeo Puertas de Córdoba, la cita elegida para presentar el nuevo proyecto ante su afición.

La plantilla comenzará la semana con tres entrenamientos consecutivos, previstos para el lunes, el martes y el miércoles. Todas las sesiones arrancarán a las 8.45 horas, se celebrarán a puerta cerrada en la Ciudad Deportiva y estarán condicionadas por la necesidad de evitar, en la medida de lo posible, las altas temperaturas. El cuerpo técnico aprovechará estos entrenamientos para preparar los dos compromisos de la semana y continuar integrando a las numerosas incorporaciones realizadas durante el mercado estival.

El Sevilla, prueba de máxima exigencia

El jueves llegará uno de los encuentros más esperados del verano. El Córdoba CF recibirá al Sevilla FC en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, en la disputa del Trofeo Puertas de Córdoba. El partido comenzará a las 21.00 horas y permitirá a la afición blanquiverde ver por primera vez en casa a la nueva plantilla. El rival elevará considerablemente el nivel de exigencia, ya que el conjunto sevillista milita en Primera División y está dirigido por Luis García Plaza.

Más allá del resultado, el amistoso servirá para comprobar la evolución del equipo después de varias semanas de trabajo y para observar cómo responde ante un rival de mayor categoría. Podrán verse en acción a los 13 refuerzos de la plantilla en un partido de un alto nivel de exigencia.

Yussi Diarra, en el encuentro disputado por el Córdoba CF ante el Orlando Pirates en el Marbella Football Center. / Manuel Murillo

Recuperación antes del viaje a Sanlúcar

La plantilla regresará al trabajo el viernes, también a las 8.45 horas, en la Ciudad Deportiva. La sesión tendrá un marcado carácter de recuperación para los jugadores que hayan acumulado más minutos ante el Sevilla.

Ania deberá gestionar las cargas con especial cuidado, ya que el equipo volverá a competir al día siguiente. La cercanía entre ambos partidos obligará a repartir minutos y dará oportunidades a buena parte de la plantilla.

Derbi andaluz ante el Cádiz

La semana concluirá el sábado con un amistoso frente al Cádiz CF en Sanlúcar de Barrameda. El encuentro comenzará a las 20.00 horas y enfrentará a dos clubes de la Liga Hypermotion que aspiran a competir en la zona alta durante la próxima temporada.

El Cádiz tratará de dejar atrás una discreta campaña 2025-26 y para ello ha realizado una importante renovación de su plantilla. El Córdoba, por su parte, continúa construyendo un proyecto también marcado por el elevado número de incorporaciones.

El duelo tendrá un componente especial para Yussi Diarra. El centrocampista se enfrentará al equipo con el que jugó la pasada temporada y que todavía posee sus derechos deportivos. El futbolista ha regresado a El Arcángel cedido por el Cádiz, con una opción de compra incluida en la operación.

Descanso para cerrar la semana

Después de dos partidos y varias sesiones de entrenamiento, la plantilla disfrutará de descanso el domingo. El Córdoba afronta así la semana más intensa de su preparación, con una presentación ante su afición, un derbi andaluz y la necesidad de seguir avanzando en la construcción de un equipo profundamente renovado.

El Córdoba CF ha jugado hasta ahora un partido de pretemporada, empatado a un tanto ante los sudafricanos del Orlando Pirates. Durante la tercera semana de la pretemporada jugará dos más.