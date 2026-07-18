El Tribunal Supremo da la razón a Prasa en el litigio contra Carlos González por la compraventa del Córdoba CF

El Tribunal Supremo ha puesto fin al prolongado litigio entre Prasa y Azaveco, sociedad vinculada al expresidente del Córdoba CF Carlos González, por la compraventa de la mayoría accionarial del club en junio de 2011. La Sala de lo Civil ha desestimado el recurso de casación y ha ratificado la condena que obliga a la parte compradora a abonar seis millones de euros por el incumplimiento de las condiciones pactadas en aquella operación.

La cuantía final se aproximará a los ocho millones de euros, al tener que añadirse alrededor de 1,8 millones en intereses y costas derivados de un procedimiento judicial que se ha prolongado durante años. La resolución del Supremo confirma así el criterio mantenido previamente por la Audiencia Provincial de Córdoba.

La sentencia considera que el resultado final no se produjo por causas ajenas a la sociedad compradora, sino por el incumplimiento de las obligaciones que había asumido. El Alto Tribunal recuerda que las deudas del Córdoba CF continuaron aumentando pese a que el equipo permaneció en Segunda División y llegó incluso a competir una temporada en Primera, circunstancia que generó importantes ingresos y activó un incremento del precio previsto en el acuerdo.

El origen de un conflicto iniciado en 2011

Carlos González llegó al Córdoba CF en el verano de 2011 mediante Ecco Documática, posteriormente denominada Azaveco. En el contrato firmado con Prasa para adquirir la mayoría de las acciones, la parte compradora asumió el compromiso de aportar fondos para atender la deuda que arrastraba entonces la sociedad anónima deportiva.

El acuerdo contemplaba una cláusula penal de seis millones de euros en caso de incumplimiento. Prasa sostuvo durante el procedimiento que la compradora no realizó las aportaciones comprometidas, lo que terminó activando la reclamación de esa penalización.

El Supremo señala que el compromiso no era una mera previsión relacionada con el convenio concursal, sino una obligación asumida directamente frente a la entidad vendedora. También considera que la posterior venta de la participación mayoritaria no resolvía el incumplimiento previo.

La resolución recuerda además que Azaveco vendió en enero de 2018 la participación adquirida en 2011 a una tercera entidad por un precio considerablemente superior, pese a no haber cumplido previamente las obligaciones incluidas en el acuerdo con Prasa.

Carlos González, durante un proceso judicial. / Manuel Murillo

La Audiencia Provincial ya dio la razón a Prasa

El procedimiento judicial había experimentado un giro decisivo en septiembre de 2021, cuando la Audiencia Provincial de Córdoba estimó la reclamación de Prasa. Posteriormente, en marzo de 2022, el Juzgado de Primera Instancia número 8 acordó la ejecución provisional de la sentencia, que establecía el pago de cerca de 6,3 millones de euros en aquel momento.

Azaveco acudió al Tribunal Supremo como última vía ordinaria para tratar de revocar el fallo. La desestimación del recurso de casación confirma ahora la condena y cierra el recorrido judicial ordinario de un conflicto iniciado hace más de una década.

La decisión no debe confundirse con otros procedimientos relacionados con la antigua sociedad del Córdoba CF y con la posterior venta de su unidad productiva. En este caso, el litigio se refiere específicamente al incumplimiento del contrato suscrito entre Prasa y Azaveco para la transmisión accionarial de 2011.

Cerca de ocho millones entre principal, intereses y costas

La cantidad principal ratificada por el Supremo asciende a seis millones de euros, correspondientes a la cláusula penal recogida en el contrato. A esa cifra deberán sumarse los intereses generados y las costas judiciales, por lo que el importe global se situará cerca de los ocho millones.

La sentencia pone así punto final a una de las disputas judiciales más prolongadas vinculadas a la historia reciente del Córdoba CF. Quince años después de la compraventa, el Alto Tribunal confirma que las obligaciones asumidas por la parte compradora no fueron atendidas y ratifica la compensación económica reclamada por Prasa.