Diego Bri cree que el gol en el Córdoba CF "no va ser un problema"

El Córdoba CF siguió con su serie de presentaciones a los trece fichajes del mercado estival con la de Diego Bri. El extremo alicantino afrontará su segunda campaña en El Arcángel, ahora como jugador del club en propiedad, tras ejecutar la entidad la opción de compra que tenía con el Atlético. A Bri se le nota a gusto en el club y ante los medios de comunicación, pues compareció con semblante relajado en la sala de prensa del estadio cordobés.

El ilicitano señaló que en el club se siente “superapoyado, tanto aquí como por los compañeros como por la afición, ya sé que hay muchos objetivos, pero lo que hay que hacer es ir partido a partido. Estamos pensando en el Burgos”. Bri quiere a nivel individual “mejorar mis goles, mis asistencias, pero sobre todo, ayudar al equipo”.

Diego Bri afronta su segunda campaña en El Arcángel plenamente asentado, pues en la pasada campaña jugó en varias posiciones, como extremo derecho, extremo izquierdo, mediapunta e incluso como lateral izquierdo por necesidades del guion. El alicantino ve este año como “una oportunidad para superarse profesionalmente y deportivamente”.

Diego Bri, en su presentación como jugador en propiedad del Córdoba CF. / Manuel Murillo

La búsqueda de los goles perdidos

El Córdoba CF ha perdido mucho gol con respecto a la pasada campaña al irse Adri Fuentes, Sergi Guardiola y Jacobo González. Bri cree que jugadores como él tendrán que ayudar en cuanto al gol se refiere, aunque apunta que “también esto es un deporte de grupo, todos tenemos que aportar. Yo estoy seguro que, como yo, muchos compañeros van a marcar goles y van a impresionar a la afición, yo creo que ese no va a ser un problema. Todos vamos a tener nuestro nuestra ocasión y vamos a marcar bastantes”.

Ania exige un generoso esfuerzo físico a sus jugadores de banda. Bri cree que la clave para aguantar un partido al máximo nivel es trabajar “día a día, cuidarse, trabajar los aspectos tácticos y también saber correr bien. Al final, sé cuáles son mis cualidades y las que tengo que explotar hasta el final”.

Su mejor puesto en el once

Bri ha demostrado en Córdoba ser un jugador versátil y aunque afirma que donde se siente más cómodo es “en el puesto de once”, asegura que “me da igual en un lado que en el otro, mi mejor versión es ayudar al equipo y, sobre todo, conseguir los tres puntos. Me da igual, la verdad. Cuando estoy en la izquierda voy por fuera y cuando juego por la derecha por dentro”.

Diego Bri no quiere ponerle un objetivo a la temporada aunque señala que “el grupo y yo miramos más a corto plazo que a largo. Creo que si ganamos el primer partido contra el Burgos, después contra Girona, Granada y en todos estos vamos consiguiendo los tres puntos, pues al final hablaremos de algo bonito. El objetivo es ganar y ya veremos en un futuro. Pero vamos, espero que en 10 meses todos estemos contentos".

El CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, señaló sobre Bri que espera que “sigas creciendo con el equipo, que te vemos perfectamente adaptado, te vemos feliz, gastando broma todo el día en el vestuario y eso es un síntoma claro de que estás contento y de que estás feliz en este proyecto. Estoy seguro de que vas a hacer una gran temporada y de que vas a ayudar al equipo a conseguir los éxitos que nos hemos propuesto”.

Raúl Cámara: "Es un chico para todo"

Raúl Cámara, componente de la Dirección Deportiva, apuntó sobre el extremo que el año pasado, en su primera temporada en Córdoba “estamos muy satisfechos con su rendimiento. 29 participaciones con el equipo, 3 goles, 3 asistencias, es un chico para todo. Allí donde Iván decidió ponerlo, él ha rendido, de extremo derecho, extremo izquierdo. Se adaptó al lateral izquierdo cuando el equipo tuvo una necesidad, y en la media punta. Destacar su competitividad allí donde lo pongan. Es un jugador con mucho gol que creo que va a seguir creciendo con nosotros”

Cámara destacó sobre el alicantino que “es un jugador que el año pasado lo tuvimos a préstamo y da gusto tener jugadores así, que desde el día uno se sienten comprometidos con el club, con el proyecto. Agradecerle a él también, porque ha sido un jugador que ha tenido mercado, que siempre ha puesto por delante esa ejecución de compra y querer quedarse aquí con nosotros. Es difícil ver un chico que en tan solo un año y viniendo cedido puede tener ese arraigo y sentimiento de pertenencia”

Cámara no paró de elogiar a Bri al apuntar también que “es un chico encantador, lo hemos tenido en el vestuario, siempre ayudando, siempre apoyando, que son valores también para nosotros muy importantes. Esperamos que siga creciendo con nosotros y que podamos seguir cumpliendo los objetivos que nos marquemos”.