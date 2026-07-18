El Córdoba, el cuarto club con más fieles a estas alturas del verano

La afición ha sido desde siempre, quizás el mayor tesoro que ha tenido el Córdoba CF. El conjunto blanquiverde ha estado siempre arropado por decenas de miles de seguidores, sobre todo en las últimas temporadas.

El club batió durante la pasada campaña el récord de socios, dejándolo en 17.370. Esta temporada lleva camino de igualar la cifra, porque la campaña de renovación de abonos del actual verano la ha terminado con 15.572 fieles. Por tanto, solo habrá 1.798 abonos disponibles cuando la fase de captación de nuevos socios dé comienzo. El Bahrain Victorious Nuevo Arcángel va camino de quedarse pequeño.

El Córdoba CF es por el momento el cuarto club de la Liga Hypermotion con más socios. El líder destacado en esta clasificación es el Real Oviedo, pues cuenta con 25.501 abonados confirmados. No caben muchos más en el Carlos Tartiere, ya que la capacidad ronda los 30.500 espectadores. La entidad cordobesa ocupaba el segundo lugar hasta apenas unos días. Sin embargo, ahora ha sido superado por el Mallorca y el Cádiz CF.

Las cifras del Mallorca

El conjunto que le ha arrebatado al Córdoba CF a su goleador de la pasada campaña, Adri Fuentes, cuenta ya con 16.314 socios, según las propias cifras que ha facilitado la entidad. El aforo de Son Moix es de 25.800 aficionados, por lo que todavía cuenta con margen para seguir creciendo. La afición del Cádiz sigue fiel a su equipo pese a la discreta Liga 25-26. Un total de 16.015 aficionados han renovado su carné con esta histórica entidad.

Por encima de los 10.000 se encuentran también los dos equipos canarios, el Tenerife (10.054) y Las Palmas (10.008). Habrá de nuevo derbi en el archipiélago tras ascender los tinerfeños en la pasada campaña como campeones de grupo de la Primera RFEF. Cerca de los 10.000 socios se encuentran el Castellón (9.100) y el Real Burgos (8.411).

El Sabadell ha anunciado que ha batido el récord de socios de toda su historia al alcanzar los 6.342. Hay euforia en la ciudad catalana tras el reciente ascenso. A la cifra de 5.000 fieles han llegado Granada, Leganés y Albacete. La entidad nazarí se encuentra todavía en una fase de cambio de poderes en la propiedad, lo que ha provocado que no hayan llegado todavía fichajes a la plantilla. Los aficionados se encuentran a la espera de acontecimientos. Los puestos de cola los ocupan el ascendido Eldense (3.500) y el Ceuta (2.000).

Los clubes sin datos

No han aportado todavía datos de socios Almería, Andorra, Éibar, Girona, Valladolid y Sporting. Mientras, las cifras de la Real Sociedad B y el Celta Fortuna corresponden al primer equipo. Pucelanos y esportinguistas acabarán probablemente superando al Córdoba CF si mantienen sus cifras de anteriores campañas.