Trofeo Puertas de Córdoba: el Córdoba CF hace públicos los precios y horarios de venta de entradas

El Córdoba CF ya ha dado a conocer los detalles de la venta de entradas para la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, que enfrentará al conjunto blanquiverde con el Sevilla FC el próximo 23 de julio, a partir de las 21.00 horas, en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

El encuentro será una de las citas más atractivas de la pretemporada cordobesista por la entidad del rival. El Sevilla, equipo de Primera División, pondrá a prueba al nuevo proyecto dirigido por Iván Ania en el primer partido del verano que el Córdoba disputará ante su afición. Las entradas podrán adquirirse de forma presencial en las taquillas del estadio desde el lunes 20 de julio y hasta que se agoten las localidades disponibles.

Los socios también deberán retirar entrada

Los abonados del Córdoba CF deberán adquirir una entrada específica para acceder al encuentro. El precio será de cinco euros para los socios adultos y de dos euros para los abonados infantiles.

Estas localidades podrán comprarse tanto a través de la página web del club como de manera presencial. En caso de realizar la operación por internet, el precio aumentará en un euro por los gastos de gestión. Cada socio podrá retirar presencialmente hasta cinco entradas correspondientes a otros abonados, siempre que presente los carnés y los documentos nacionales de identidad de todos ellos. Las localidades que no hayan sido activadas por los socios antes del día del partido serán liberadas el propio 23 de julio y puestas a disposición del público general.

Acceso gratuito para los carnés Koki

Los titulares del carné Koki podrán acceder gratuitamente al estadio. Para ello recibirán una entrada en las puertas de acceso al recinto. Las entradas de categoría infantil solo estarán disponibles en las taquillas, por lo que no podrán adquirirse mediante la plataforma digital del club.

La entidad busca así organizar el acceso de los diferentes tipos de abonados y conocer con antelación qué localidades estarán ocupadas antes de liberar los asientos restantes para el público general.

Juan Gutiérrez, en el encuentro disputado ante el Orlando Pirates en Marbella. / Manuel Murillo

Entradas entre 10 y 20 euros para no abonados

Los aficionados que no sean socios del Córdoba CF deberán pagar entre 10 y 20 euros, en función de la zona del estadio elegida. El partido puede atraer también a un importante número de seguidores sevillistas por la cercanía del desplazamiento y por tratarse de uno de los primeros amistosos de preparación del conjunto hispalense.

La presencia de ambas aficiones puede generar un buen ambiente en las gradas de El Arcángel para una cita que se ha consolidado dentro del calendario veraniego de la ciudad.

Horarios de las taquillas

Las taquillas abrirán el lunes 20 de julio de 10.00 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas. El martes se mantendrá el mismo horario por la tarde, mientras que la apertura matinal se adelantará media hora, de 9.30 a 13.30 horas.

El miércoles, día del partido, las entradas podrán comprarse por la mañana entre las 9.30 y las 13.30 horas y por la tarde desde las 17.30 hasta las 21.45 horas, siempre que todavía queden localidades disponibles. La venta permanecerá abierta, por tanto, hasta el descanso del encuentro.

El Córdoba CF activa así la cuenta atrás para su presentación ante la afición, en una noche que permitirá ver en El Arcángel a buena parte de las nuevas incorporaciones frente a un rival de máxima exigencia.