Jacobo Martí llega al Córdoba CF como un jugador "con mucho margen de mejora"

El lateral derecho Jacobo Martí fue uno de los jugadores del Córdoba CF presentado en el Museo Arqueológico. El nuevo componente de la plantilla ha firmado por una temporada con una opción a otra.

El zaguero cordobés aseguró sentirse satisfecho por la intensidad del trabajo llevado a cabo en los primeros días de la temporada, por lo que se mostró convencido de que, de cara al estreno liguero, “estoy seguro de que llegaremos preparados para el primer partido”.

Martí va a jugar en una posición en la que va a tener que competir con Carlos Albarrán y Egoitz Muñoz, un factor que no le preocupa porque “al final la competencia te sirve para mejorar, hay competencia en todos lados, da igual en el puesto, eso es bueno, todos tiramos del carro, todos intentamos sacar lo mejor de nosotros mismos, todos vamos a hacer que el club crezca. Estoy muy contento con Albarrán, muy bien, la verdad es que es un tío buena persona, la verdad, un veterano que nos ayuda en todo lo que puede. Y con Egoitz, bueno, estamos los dos para aprender y para aportarle ganas al equipo que seguro que no le falta a nadie”.

Jacobo Martí, en su presetación como nuevo jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro

Un jugador de banda versátil

Martí es un jugador versátil que puede jugar tanto de lateral como de extremo por la banda derecha, incluso a pierna cambiada por la otra banda. El valenciano tiene claro que quiere ayudar a su nuevo equipo “en todo lo que pueda, si quiere, Ania puede ponerme de extremo, pues he jugado muchos años de extremo y sé jugar de extremo, así que no tengo ningún problema en jugar ahí”.

El nuevo futbolista va a debutar en la Liga Hypermotion, un hecho que no le preocupa porque “creo que si estamos aquí es porque creen que tenemos el nivel, ahora toca demostrarlo. Estoy seguro de que va ser un buen año para todos”.

El CEO de la entidad, Antonio Fernández Monterrubio, agradeció a su nuevo jugador que “nos hayas elegido ante las distintas ofertas que tenías, pues preferiste unirte a nuestro proyecto. Así que muchísimas gracias y estamos muy contentos de tenerte aquí”.

Raúl Cámara: "Tiene mucho potencial para seguir creciendo en el Córdoba"

Raúl Cámara, componente de la Dirección Deportiva, lo presentó como “un chico valenciano que, si no recuerdo mal, saliste del Alboralla, un pueblo de Valencia. Pasó por la cantera del Levante. Después tuvo dos temporadas magníficas, una con el Torrent en Segunda Federación, donde el chico en la categoría estuvo por encima, y esta última en el Mérida, donde le hemos seguido mucho. Creo que ha hecho una temporada magnífica. Tuvo una lesión que le cortó un poco esa proyección, pero, bueno, creímos en él, con el seguimiento que le hicimos, y, bueno, y ahí sus condiciones. Es un lateral que creemos encaja en el esquema de Iván Ania, que se nos puede adaptar perfectamente, tiene muchísimo recorrido, es muy rápido. Ofensivamente tiene muchos recursos, entiende muy bien el juego, y creemos que tiene mucho potencial para seguir creciendo en el Córdoba”.

Cámara cree que Jacobo Martín tiene mucho margen de mejora, aunque lo encanta de este jugador es que “como a otros jugadores, cuando le llamas del Córdoba, no te dude ni un de que quiera venir, eso para nosotros es fundamental”.