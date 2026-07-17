Dos ex jugadores del Córdoba CF encuentran nuevo destino: Dani Requena se va cedido al Levante y Álex Sala apunta al Mallorca

El exjugador del Córdoba CF Dani Requena ya tiene nuevo destino. El mediocentro hará realidad su sueño de jugar en Primera pero no en el Villarreal, el club propietario de sus derechos deportivos, sino en el Levante, un equipo en el que jugará cedido durante una temporada.

Requena llegó en la campaña 25-26 al club cordobés cedido por una temporada por el Villarreal. Pronto se hizo un hueco en el once inicial el jugador granadino. Un total de 36 encuentros acabaría disputando a las órdenes de Iván Ania.

Requena llegó a ser convocado por la selección sub 21 durante su estancia en el Córdoba CF. Así se convirtió en el primer componente del bloque cordobés en conseguirlo en los últimos 35 años. El Villarreal lo reclamó a la conclusión de la campaña para que iniciara la pretemporada con los castellonenses. Ahora ha tomado la decisión de volver a cederlo pero a un conjunto de la máxima categoría nacional.

Sala, cerca del Mallorca

Otro exblanquiverde que actúa en el puesto de mediocentro, Álex Sala, todo apunta a que ya ha encontrado un nuevo equipo, pues se encuentra muy cerca de recalar en el Mallorca. Sala, de 25 años, tuvo una brillante trayectoria en el Córdoba CF. Primero formó parte del equipo que subió a la Liga Hypermotion en la campaña 23-24. A la campaña siguiente resultó fundamental en el asentamiento del bloque blanquiverde en la segunda categoría nacional. Un total de 56 partidos jugó en esas dos temporadas.

La temporada 25-26 la inició en el Córdoba CF. Sin embargo, tras jugar un partido en Gijón, hizo las maletas para fichar por el Lecce. Con el conjunto italiano que compite en la Serie A no llegó a cuajar a lo largo de la pasada campaña. La actual pretemporada la había iniciado con el Lecce. Sin embargo, los acontecimientos se han precipitado tras no ser incluso convocado en alguno de los partidos amistosos del verano.

Según el periodista especializado Matteo Moretto, Álex Sala se marchará al Mallorca, bien cedido con una opción a compra o traspasado. De esta forma compartiría vestuario con dos exjugadores del Córdoba CF en la temporada 25-26, el mediapunta Jan Salas y el delantero Adri Fuentes. Sin embargo, solo compartió vestuario con Fuentes, pues Sala llegó al Córdoba CF una semana después de dejar Sala la ciudad de Córdoba.