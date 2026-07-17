Damián Cáceres quiere en el Córdoba CF "ver mi nivel real en la categoría"

El Córdoba CF presentó en las instalaciones del Museo Arqueológico al mediocentro Damián Cáceres, un futbolista que ha llegado procedente del Getafe. El nuevo componente de la plantilla blanquiverde jugó en la pasada temporada con el filial de Segunda Federación del bloque madrileño, si bien también saltó al campo en los últimos tres partidos de la campaña con el equipo de la Primera División. Ha firmado por un año con opción a otro.

Cáceres asegura que en su nueva etapa en el Córdoba CF se ha puesto como reto “ver mi nivel real en la categoría, hasta donde puedo llegar e intentar tener los máximos minutos de calidad que pueda, para así ayudar al equipo con mi trabajo y mi sacrificio”.

Cáceres quiere poner al servicio del Córdoba CF la experiencia adquirida en sus tres choques en la máxima categoría, sobre todo “tener calma, tener paciencia, que no te queme el balón, creo que son cosas que adquieres cuando estás ahí, cuando ves esos partidos de esas categorías, cuando te rodeas de compañeros de la categoría de Luis Milla, por ejemplo, que te transmiten esa calma y paciencia”.

Jacobo Martí y Damián Cáceres, en su presentación como nuevos jugadores del Córdoba CF. / Víctor Castro

La apuesta del Córdoba CF

El mediocentro señaló que se decidió por la oferta del Córdoba CF, entre otros motivos, por “la confianza que tuvieron en mí desde el primer momento, fue el factor determinante para decidirme a venir aquí. Todo lo que comentó Raúl Cámara encajaba muy bien en los objetivos de mi carrera”.

El nuevo jugador blanquiverde quiso dar las gracias “a los que han hecho posible que esté aquí con todos vosotros. Dar las gracias al cuerpo técnico también y a los compañeros por la gran acogida que creo he tenido dentro del vestuario. Los veteranos que ya están creo que son unos grandes capitanes y unos grandes compañeros que hacen que los nuevos nos sintamos como en casa. Así, que nada, con muchísima ilusión y ganas de empezar esta nueva temporada, que al final es la primera vez que puedo estar de verdad en el fútbol profesional desde los partidos en Primera, y nada, intentar dar lo mejor de mí para el equipo y ayudar a lograr los objetivos que nos propongamos”.

El futbolista madrileño afronta su primera campaña en la Segunda División “como todos los que hemos venido de otras categorías, que si estamos aquí es porque han visto que tenemos nivel para poder dar el máximo aquí, ya lo veremos a lo largo del año, pero yo estoy seguro de que somos unos grandes jugadores, todos los que venimos de categorías diferentes vamos a dar el 100 por 100”.

La competencia con Isma Ruiz

Con su llegada al Córdoba CF tendrá que pelear por un puesto en el equipo titular con jugadores como Isma Ruiz, todo un símbolo ya de la plantilla. Cáceres reconoce que “es un gran futbolista, ya he tenido la oportunidad de estar con él dos semanas, es un gran compañero. Me ha ayudado igual que todos los demás a adaptarme un poco a la ciudad y al club, y nada, tengo ganas de de seguir entrenando con él y competir”.

Dentro de los sistemas que suele utilizar Iván Ania se ve “en la posición de seis, es en la posición que creo puedo rendir mejor, aunque también puedo jugar de ocho, pues he jugado en esa posición muchas veces, y si así se decide jugaré ahí, pero creo que donde mejor rindo por mi forma de jugar, mi posicionamiento táctico es en el puesto de seis”.

El madrileño ha firmado por un año con opción a otro. Su continuidad en la campaña 27-28 apunta que tendrá que ver “en base a mi rendimiento, ya se decidirá al final de la temporada, ya se decidirá con el club. Es algo que habrá que ver al final de la temporada. Yo estoy encantado de estar aquí y ojalá durante mucho tiempo”.

Damián Cáceres, a la izquierda, en su presentación como nuevo jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro

Fernández Monterrubio: "Creo que nos vas a ayudar a conseguir nuestro objetivo"

El CEO del club, Antonio Fernández Monterrubio, agradeció al jugador “la ilusión que pusiste, la alegría con la que nos recibiste la primera vez que hablamos contigo, y creo que te vemos feliz en esta primeras semanas. Eso para nosotros es muy importante. Creo que nos vas a ayudar a conseguir nuestro objetivo”.

Raúl Cámara: "Hace mejor a los que están a su alrededor"

Raúl Cámara, uno de los componentes de la Dirección Deportiva, definió a su nuevo jugador como “un futbolista muy, muy precoz. Salió de la cantera del Puebla, creo que a los 17 años ya debutó en el fútbol profesional. Creo recordar que marcando gol en el primer partido, incluso creo que en el segundo volvió a marcar también. Tuvo un paso por la cantera del Sporting. Su pasado reciente ha sido en el Getafe, donde ha estado dos temporadas en el filial. El año pasado hizo una grandísima temporada y veníamos siguiéndolo. Consiguieron el objetivo colectivo de meterse en el playoff de Segunda Federación. A nivel individual llamó la atención del primer equipo del Getafe, de Bordalás. Creo que fue clave en los últimos partidos del Getafe para la clasificación a Europa. Hemos tenido la suerte de adelantarnos al mercado, así que muy contentos”.

Cámara considera que es un mediocentro “un seis con mucha intensidad, gran capacidad física, muy ganador de duelos, tácticamente muy correcto, que hace mejor a los que están a su alrededor y con una salida de balón correcta. Creemos que es un jugador que tiene muchísima energía, que se nos adapta percfectamente a ese puesto de seis, que compita con Isma, así que muy contento de tener aquí a un jugador con hambre, ilusión que es lo que queremos, que se adapte a la ciudad y que rinda”.