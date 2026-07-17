El Córdoba CF añade un quinto amistoso ante el Cádiz a su pretemporada

El Córdoba CF continúa completando su calendario de pretemporada. La entidad blanquiverde ha confirmado la disputa de un nuevo amistoso frente al Cádiz CF, un duelo que tendrá lugar el próximo 25 de julio, a partir de las 19.00 horas, en el campo de El Palmar.

El encuentro supondrá un atractivo derbi andaluz entre dos equipos de la Liga Hypermotion que están teniendo un notable protagonismo en el mercado de fichajes. El Córdoba acumula trece incorporaciones, mientras que el Cádiz ha cerrado ya nueve altas para reconstruir su plantilla.

El partido tendrá además un componente especial para Youssouf Diarra, recientemente incorporado de nuevo al conjunto cordobesista. El mediocentro regresó a El Arcángel después de dos temporadas fuera, primero en el Tenerife durante el curso 2024-25 y después en el Cádiz en la campaña 2025-26.

Dos proyectos muy renovados

El Cádiz afronta el verano con la intención de dejar atrás una temporada complicada y de iniciar una nueva etapa coincidiendo con su cambio de propiedad. El conjunto gaditano se ha reforzado con el central esloveno Toibibou, procedente del NK Bravo, y con dos jugadores llegados desde el Athletic: el delantero Urko Izeta y el mediapunta Ibón Sánchez. También se han incorporado Antoñito Cordero, procedente del Newcastle, y dos futbolistas que militaban en el Racing: el portero Jokin Ezkieta y el central Javi Castro. El Córdoba, por su parte, llegará al partido con una plantilla igualmente remodelada y con la necesidad de seguir integrando a sus numerosas incorporaciones en el modelo de Iván Ania.

Diarra, en su etapa en el Cádiz. / CÓRDOBA

Cinco amistosos ya confirmados

Con la incorporación del choque ante el Cádiz, el Córdoba CF ya tiene confirmados cinco partidos de preparación. El primero lo disputó esta semana frente al Orlando Pirates en Marbella y terminó con empate a un gol. Fue la primera ocasión para comprobar el estado de una plantilla que todavía se encuentra en una fase inicial de preparación.

El segundo llegará el próximo jueves y será, por el nivel del rival, el compromiso más exigente de este tramo del verano. El Córdoba recibirá al Sevilla FC de Primera en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, en un partido que comenzará a las 21.30 horas.

Después llegará el duelo frente al Cádiz en El Palmar. El cuarto amistoso se celebrará el 31 de julio, a las 19.00 horas, contra el Elche durante la concentración que el conjunto blanquiverde realizará en Oliva. El quinto encuentro confirmado tendrá lugar el 6 de agosto en el campo del Real Jaén, recién ascendido a Primera Federación. El choque comenzará a las 20.00 horas.

Pendiente de cerrar el amistoso ante el Almería

El calendario todavía puede ampliarse. El Córdoba trabaja también en la organización de un sexto amistoso frente al Almería. Ambas entidades tienen avanzada la disputa del encuentro y solo quedan algunos detalles por cerrar antes de que pueda ser anunciado oficialmente. La pretemporada del Córdoba va tomando así una forma cada vez más definida, con rivales de distinto perfil y varios enfrentamientos de exigencia elevada antes del inicio de la competición oficial.