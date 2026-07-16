Salim El Jebari: "El juego del Córdoba CF es muy atractivo"

Salim El Jebari ya viste oficialmente la camiseta del Córdoba CF. El atacante, una de las apuestas del club para reforzar el frente ofensivo, transmitió la ilusión con la que afronta esta nueva etapa en su carrera. El extremo, que firma por las tres próximas temporadas, todavía no ha podido trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros debido a unos problemas físicos en el pubis. «Es un proyecto, obviamente, muy bonito. Todo lo que contiene la ciudad y el club llama la atención. También el juego del equipo es muy atractivo, un equipo que quiere tener el balón, que siempre busca hacer daño al rival… Más atractivo que eso yo creo que pocos jugadores pueden encontrar en el Córdoba CF», aseguró

El extremo se une a las bajas

La presentación de Salim El Jebari estuvo marcada por su estado físico. El extremo continúa recuperándose de unas molestias en el pubis que ya le acompañaron durante el tramo final de la pasada temporada y que, por el momento, le impiden trabajar al mismo ritmo que el resto de sus compañeros. Lejos de marcarse una fecha para regresar a los terrenos de juego, el futbolista prefirió enviar un mensaje de prudencia. «Son molestias que venía arrastrando de la temporada pasada, pero estoy con ilusión y con ganas de trabajar con los servicios médicos y de la mano del club para estar lo antes posible en las mejores condiciones. No me pongo plazos. Lo que quiero es recuperarme, trabajar lo mejor posible, encontrarme al cien por cien y poder estar con los compañeros en el campo y disfrutar de ello», explicó.

Más allá del aspecto físico, El Jebari reconoció que la propuesta del Córdoba CF le sedujo desde el primer contacto. El atacante destacó tanto el crecimiento del club como la idea futbolística implantada por Iván Ania, un estilo que considera ideal para explotar sus cualidades. «Estoy muy contento de estar aquí, de estar en esta gran ciudad y de poder compartir con mis nuevos compañeros», afirmó.

Ghailan y El Jebari son presentados como jugadores del Córdoba CF / Manuel Murillo

Gol, desequilibrio y polivalencia

Aunque todavía no ha podido entrenar con normalidad, El Jebari tiene claro qué quiere aportar cuando esté disponible para Iván Ania. «Siempre es importante hacer goles y eso es lo que intento hacer tanto en el día a día como en los partidos. Quiero ser peligroso, tener descaro, encarar y hacer el mayor daño posible».

Precisamente esas son algunas de las cualidades que convencieron al club blanquiverde para apostar por él. El director deportivo, Juan Gutiérrez 'Juanito', explicó que el seguimiento al futbolista viene de lejos, incluso desde su etapa en la cantera del Atlético de Madrid. «Es un jugador que seguimos desde hace mucho tiempo. Puede jugar prácticamente en todos los puestos del ataque, aunque nosotros creemos que donde puede ofrecer su mejor versión es partiendo desde la banda izquierda. Tiene facilidad para hacer gol, es encarador, tiene regate, trabaja mucho y tenemos muchas esperanzas depositadas en él. Lo hemos firmado en propiedad porque es un chico muy joven, con muchísimo talento y muchísimo futuro».

Una apuesta de presente... y de futuro

El CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, recordó durante la presentación que el interés del club por El Jebari no es reciente y destacó la importancia de haber podido cerrar finalmente su incorporación. El atacante firma con la entidad blanquiverde para las tres próximas temporadas, un movimiento que refleja la confianza depositada en un futbolista de solo 22 años y con experiencia en Segunda División tras disputar varios encuentros la pasada campaña con su anterior equipo. Eso sí, desde el club quieren evitar cualquier precipitación con su regreso. «Nos lo vamos a tomar con tranquilidad porque cuando pises el césped tienes que estar al cien por cien y recuperarte totalmente de esas molestias», señaló Monterrubio.