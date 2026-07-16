Juan Gutiérrez, tras el primer amistoso del Córdoba CF: “El estilo de juego de Iván Ania es muy exigente para los centrales”

El Córdoba CF se estrenó este miércoles en la pretemporada 2026-27 con un empate a un gol ante el Orlando Pirates, de la Premier League de Sudáfrica, en un encuentro que supuso el debut con la elástica blanquiverde de más de una docena de nuevos jugadores.

Entre ellos se encontraba Juan Gutiérrez. El central fue de los destacados del Córdoba CF en un partido que tuvo mejor cara en la primera mitad y en el que no dejó de ser el primer bolo veraniego de un Córdoba CF que, lógicamente, debe crecer más.

"El equipo va creciendo"

El nuevo defensa blanquiverde manifestó tras el encuentro que se sintió “muy bien, la verdad. Está bien para coger los primeros minutos, las primeras sensaciones. El equipo, pues se ve que que poco a poco va creciendo, y eso es lo importante, llegar al primer partido de Liga, llegar a Burgos con la con la mejor sensación y todos a una”.

Juan Gutiérrez inicia el juego del Córdoba CF durante el encuentro frente al Orlando Pirates. / Manuel Murillo

Llamó la atención el imponente físico de un Juan Gutiérrez que incluso estando en pretemporada marcó el ritmo de la defensa del Córdoba CF ante un rival que recurrió, en la segunda parte, a un juego más brusco que deslució el encuentro. Juan Gutiérrez manifestó tras el empate en el Marbella Football Center que llega al Córdoba CF “para aportar mi granito de arena, como se dice. Al final, el fútbol es un deporte de equipo, y voy a intentar dar lo máximo posible para el equipo, para el Córdoba CF”.

Intensidad exigida

Un Córdoba CF que, más allá del sistema que todo equipo maneja, sí que exige una intensidad que, en ocasiones ha pasado factura. Juan Gutiérrez, tras una semana de trabajo en la Ciudad Deportiva reconocía tras el encuentro contra el Orlando Pirates que “el estilo de juego de Iván Ania es muy exigente para los centrales”, pero el cántabro aseguró sentirse “cómodo. Lo hemos hablado muchas veces con los compañeros y demás”, admitió: “Al final, lo importante es que lo tengamos todos claro y que rememos todos en el mismo sentido”.

Juan Gutiérrez logra detener el avance de Maswangany, del Orlando Pirates. / Manuel Murillo

También se le preguntó a Juan Gutiérrez cuál es el objetivo de este Córdoba CF para la temporada 2026-27, asunto en el que no quiso mojarse: “El planteamiento yo te diría que es ganar al Burgos y y después de ganar al Burgos ir al siguiente partido y ganar y, bueno, empezar desde nosotros, desde el trabajo conjunto, desde dar lo mejor de cada uno, de ser un buen grupo, un buen equipo y, desde ahí, seguro que las cosas van saliendo bien”, aseguró.

Finalmente, a Juan Gutiérrez se le recordó que llega a un Córdoba CF que en las dos últimas temporadas ha encajado más de 60 goles en cada una de ellas, lo que hace el trabajo aún más duro para los defensas: “Bueno, al final, en el fútbol hay dos áreas, dos porterías. Lo importante, lo ha dicho el míster, es dominar las dos áreas e intentar que no te metan goles y meter más que el rival. Con eso seguro que lo tienes hecho. Hay que seguir trabajando para que todo eso vaya saliendo. El equipo está muy bien, estamos todos remando en la misma dirección y eso es importante”, zanjó el central cántabro del Córdoba CF.