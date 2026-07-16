Actualidad blanquiverde
El Córdoba CF hace oficial la continuidad de Theo Zidane: el centrocampista francés seguirá vistiendo la blanquiverde la próxima temporada
La entidad cordobesista confirma a través de sus canales oficiales que el marsellés formará parte del proyecto deportivo en Segunda División tras un largo compás de espera en los despachos de El Arcángel
Uno de los culebrones del verano en las oficinas de El Arcángel ha llegado a su fin con el desenlace más esperado por el cordobesismo. El Córdoba CF ha anunciado de manera oficial a través de su página web y sus redes sociales que Theo Zidane jugará en el equipo blanquiverde la próxima temporada al prolongar su vínculo por una campaña más. Tras semanas de intensas negociaciones y rumores que situaban al talentoso mediocentro fuera de la capital califal, el futbolista ha decidido ligar su futuro inmediato al proyecto liderado por Iván Ania en la categoría de plata del fútbol español.
El anuncio ratifica la clara complicidad entre el club y el jugador. El Córdoba CF hizo al jugador una oferta a la baja antes del inicio del verano, aunque también haciendo saber a Theo Zidane que le interesaba su continuidad, aunque debía escanear el mercado. Por su parte, el futbolista tuvo contactos con varios clubs, el Ceuta entre ellos, y meditó profundamente el planteamiento de la entidad blanquiverde hasta su desenlace final.
Un fuerte apego a Córdoba y un rol clave para Iván Ania
En la decisión de Theo Zidane (Marsella, 2002) no intervenían, lógicamente, intereses económicos. El fino centrocampista, criado en las categorías inferiores de 'La Fábrica' del Real Madrid, ha priorizado su apego a la ciudad y la estabilidad y desarrollo deportivos que ha encontrado en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. A pesar de haber recibido propuestas de otros clubes de la categoría durante este mercado, el futbolista francés decidió aguantar el compás de espera hasta concretar las condiciones de su continuidad.
La figura de Iván Ania también ha resultado importante en la resolución de la operación. El técnico asturiano siempre ha valorado al marsellés como elemento de rotación en la medular blanquiverde. Cabe recordar el punto de inflexión que supuso su rendimiento en citas clave como el histórico choque ante el Castellón, donde revolucionó el juego saliendo desde el banquillo, ganándose de forma definitiva la confianza de una grada exigente.
Crecimiento, llegada y ambición para la Segunda División
Con sus 1,96 metros de estatura, Theo Zidane ofrece al Córdoba CF unas condiciones particulares en el fútbol profesional actual. No se trata solo de un jugador con un potencial físico y futbolístico que mantiene ahí, sino de un centrocampista con una buena conducción de balón, zancada y vocación ofensiva que le permite desenvolverse como interior o mediapunta con suma soltura y con un buen pase final.
Tras haber superado una intervención quirúrgica por un proceso discal a finales de 2025 (mediante cirugía mínimamente invasiva), el mediocentro regresó a los terrenos de juego mostrando una buena condición física. Con esta renovación, el Córdoba CF se asegura no solo competitividad inmediata, sino la retención de un patrimonio joven y con un enorme potencial de revalorización.
Un espectador de lujo en El Arcángel
La continuidad de Theo Zidane también llevará aparejado que la capital cordobesa siga contando con visitas ilustres. Durante el último año, ha sido habitual ver a su padre, la leyenda mundial Zinedine Zidane, presenciando los entrenamientos en la Ciudad Deportiva o sufriendo en el palco de autoridades de El Arcángel. La familia Zidane se ha integrado a la perfección en la vida social y gastronómica de la ciudad y es evidente el vínculo afectivo que les ha empezado a unir a la capital califal.
El Córdoba CF arranca de este modo la pretemporada cerrando su sala de máquinas y mandando un mensaje de ambición a sus rivales en LaLiga Hypermotion. Isma Ruiz, Damián Cáceres, Eder García, Yussi Diarra y Theo Zidane conforman el quinteto del que ha de salir la solución para la medular del Córdoba CF de la 2026-27.
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