Cientos de abonados del Córdoba CF se agolpan en las taquillas de El Arcángel en la tercera fase de la campaña

La imagen clásica de El Arcángel con cientos de abonados esperando su turno logró desterrarse por completo cuando el Córdoba CF consiguió informatizar por completo el proceso de renovación de los carnés, tal y como ha ocurrido, por ejemplo, en esta temporada 2026-27. A pesar de que el club blanquiverde ha logrado el compromiso de 15.572 socios para la próxima temporada -aún falta el proceso de altas nuevas-, las colas han brillado por su ausencia en el coliseo ribereño. Tanto el proceso telemático como el de las citas telefónicas han logrado que el hacerse socio del Córdoba CF deje de ser un suplicio, con horas y horas de espera al sol.

"Es parte de ti"

Sin embargo, la tercera fase de la campaña del Córdoba CF para la 2026-27, con el lema "Es parte de ti", la de la mejora de asientos o cambios de localidad sí que necesita de la presencia física de los abonados blanquiverdes. Así, desde el miércoles por la noche ya hubo socios cordobesistas que empezaron a guardar su turno en las taquillas del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. Antes de la apertura de puertas eran varios cientos los seguidores del Córdoba CF que ya se encontraban en las inmediaciones del estadio para iniciar esa tercera fase. La segunda transcurrió desde el pasado lunes hasta el miércoles. El club abrió esa segunda fase reservada a los poseedores del carné Koki que, por edad, debían pasar al abono infantil, así como a los usuarios del carné “Soy Cordobesista” que desearan acceder al abono general.

Aficionados del Córdoba CF en El Arcángel. / Manuel Murillo

Esa segunda fase de la campaña de socios era también obligatoriamente presencial por orden de llegada, pero al ser un número relativamente bajo, no provocó ningún tipo de aglomeración en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel.

Los horarios de las taquillas del coliseo ribereño son por las mañanas de 9.30 a 13.30 horas y por la tarde de 17.30 a 20.30 horas.

Desde el sábado, parón

Entre este jueves y el viernes tendrán lugar las jornadas destinadas al cambio de asiento. Todos aquellos que quieran cambiar su ubicación dentro del campo podrán hacerlo en uno de los lugares que haya disponibles. A partir de este sábado 17 habrá una pausa en la campaña de abonados con motivo de la disputa de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, el jueves 23, a las 21.00 horas, contra el Sevilla.

Aficionados cordobesistas esperan a la apertura de las taquillas, este jueves. / Manuel Murillo

Finalmente, el Córdoba CF abrirá el turno para las nuevas altas entre el 27 de julio y el 13 de agosto. En estos días, los socios de la temporada pasada también podrán renovar el suyo, si bien sin su asiento reservado que habrán perdido si lo ha ocupado otro socio.

El Córdoba CF ha mantenido, con buenos resultados, su apuesta por una campaña eminentemente digital, en la que la mayor parte de las gestiones han podido completarse a través de la plataforma online del club. Entre ellas figuran la renovación del abono, la financiación, la elección entre carné físico o digital y la gestión de su recogida. La única excepción vuelve a ser la mejora de asiento, que deberá realizarse obligatoriamente en las oficinas del estadio entre este jueves y el viernes.

Las renovaciones de socio han sido tramitadas mayoritariamente por la vía ‘on line’, un 53,3% y un 6,6% más por teléfono. El sistema presencial tradicional lo han utilizado el 40,5% de los aficionados.

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El teléfono de contacto y los horarios

Como apoyo complementario a la atención telemática, el club ha habilitado el teléfono 627 285 477 para resolver incidencias. Además, las taquillas de El Arcángel abrirán de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, ofreciendo así distintas vías para facilitar el proceso a los aficionados.