Adnane Ghailan, jugador del Córdoba CF: "Es un salto muy importante y lo afronto con muchas ganas y mucha ilusión"

Adnane Ghailan ya mira al futuro vestido de blanquiverde. Después de debutar con el Córdoba CF en el primer amistoso de la pretemporada ante el Orlando Pirates (1-1), el atacante hispano-marroquí fue presentado oficialmente este jueves en un escenario tan simbólico como la Calleja de las Flores. Allí dejó claro que afronta con «muchas ganas e ilusión» el mayor reto de su carrera y desveló cuál considera que puede ser su sitio dentro del esquema de Iván Ania. «Por dentro soy de mejor juego», reconoció un futbolista llamado a aportar talento, creatividad y desequilibrio al ataque cordobesista.

Su mejor versión

Aunque la pasada temporada actuó en numerosas ocasiones escorado a una banda con el CE Europa, Ghailan tiene claro dónde cree que puede ofrecer su mejor versión. El futbolista explicó que ese papel respondía principalmente a cuestiones tácticas y defensivas, ya que en fase ofensiva gozaba de libertad para aparecer por todo el frente de ataque. Ahora, bajo las órdenes de Iván Ania, comparte la idea del cuerpo técnico de situarlo en posiciones más centradas.

«En el Europa sí que es cierto que a veces jugaba tirado más a banda, pero era cuestión más defensiva que ofensiva. Me daba mucha libertad para jugar hacia dentro y yo también comparto esa opinión de que por dentro soy de mejor juego», señaló.

Ganas e ilusión

A sus 25 años, Ghailan vivirá su primera experiencia en el fútbol profesional después de completar una notable campaña con el CE Europa, equipo con el que disputó el play off de ascenso a Segunda División. El atacante firmó seis goles y diez asistencias en su estreno en Primera Federación, unos números que despertaron el interés del Córdoba CF, que finalmente logró incorporarlo como agente libre.

Ghailan y El Jebari son presentados como jugadores del Córdoba CF / Manuel Murillo

Pese al importante salto competitivo, el jugador asegura afrontar el reto con absoluta confianza. «Para mí es un salto muy importante porque nunca había jugado en esta categoría. Lo afronto con muchas ganas y con mucha ilusión», afirmó.

En estos primeros días de trabajo reconoce que el principal objetivo pasa por adaptarse a los automatismos del equipo y a las exigencias del técnico asturiano. «Voy haciéndome un poquito a lo que quiere el míster, entendiendo los conceptos y cogiendo minutos, que al final es lo más importante», explicó.

Una apuesta de presente y futuro

La apuesta del Córdoba por Ghailan no responde a una oportunidad de mercado de última hora. El director deportivo, Juan Gutiérrez 'Juanito', explicó que el club llevaba tiempo siguiendo la evolución del futbolista y destacó que su rendimiento durante la pasada campaña terminó de convencer a la comisión deportiva. «Es un jugador que hizo una gran temporada con el Europa y se quedó a las puertas del ascenso a Segunda División. Nosotros lo seguíamos desde hace tiempo. Entendemos que donde mejor puede desarrollarse es por dentro, dentro del sistema de Iván Ania. Es un jugador con mucho talento, tiene último pase, llegada y también gol. Esperemos que todo eso se reproduzca ahora sobre el césped», aseguró.

Por su parte, el CEO del Córdoba CF, Antonio Fernández Monterrubio, dio la bienvenida al futbolista y recordó que la entidad llevaba tiempo siguiéndole la pista antes de cerrar su incorporación. Ghailan llega libre tras finalizar su etapa en el CE Europa y firma con el conjunto blanquiverde para las dos próximas temporadas, con una tercera opcional.