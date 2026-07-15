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Pretemporada
Orlando Pirates-Córdoba CF, en directo | Arranca el partido en el Marbella Football Center
El duelo, fijado para las 19.00 horas, permitirá a los de Iván Ania medir sus primeras sensaciones tras el inicio de la preparación
El Córdoba CF afronta este martes su primer compromiso de la pretemporada con un exigente amistoso frente al Orlando Pirates. El encuentro, que se disputará a partir de las 19.00 horas en el Marbella Football Center, servirá como primera toma de contacto para el conjunto blanquiverde de cara al nuevo curso y permitirá a Iván Ania comenzar a sacar las primeras conclusiones tras las primeras semanas de trabajo.
Arranca el encuentro
1'. ¡Comienza a rodar el balón en el verde del Marbella Football Center! Primera posesión para los blanquiverdes.
Saltan al verde los protagonistas
¡Y ya vuelven los 22 futbolistas al terreno de juego del Marbella Football Center!
Cuenta atrás para el arranque
¡Los jugadores se marchan a vestuarios! ¡Diez minutos para que comience este primer test de pretemporada!
Once inicial del Orlando Pirates
Y también conocemos ya la alineación del Orlando Pirates. El conjunto sudafricano sale con:
Dladla, Ndaba, Chabatsane, Zulu, Van Rooyen, Mariko, Selepe, Maswangany, Padime, Mbuthuma y Lungu.
Once inicial del Córdoba CF
¡Ya se conoce el primer once inicial del Córdoba CF! Iván Ania apuesta por:
Carlos Marín, Tasende, Álex Martín, Juan Gutiérrez, Isma Ruiz, Percan, Diego Bri, Adnane Ghailan, Ibai Sanz, Egoitz Muñoz y Eder García.
Primer rival del Córdoba CF
El rival de esta tarde no es uno cualquiera. El Orlando Pirates llega al Marbella Football Center como vigente campeón de la Liga y la Copa de Sudáfrica, además de ser uno de los clubes más laureados e históricos del continente africano.
¡Comenzamos!
¡Estamos de vuelta! Después de varias semanas de descanso tras el final de la pasada temporada, regresan las narraciones en directo de Diario Córdoba. Y lo hacemos para contarles, minuto a minuto, todo lo que suceda en el primer partido de pretemporada del Córdoba CF, que se enfrenta desde las 19.00 horas al Orlando Pirates en el Marbella Football Center. El conjunto blanquiverde inaugura su calendario de amistosos con este primer test estival, una cita que permitirá a Iván Ania comenzar a repartir minutos, probar variantes y sacar las primeras conclusiones tras los primeros días de preparación. ¡Arrancamos!
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