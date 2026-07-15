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Orlando Pirates-Córdoba CF, en directo | Arranca el partido en el Marbella Football Center

El duelo, fijado para las 19.00 horas, permitirá a los de Iván Ania medir sus primeras sensaciones tras el inicio de la preparación

Percan conduce el balón en una de las acciones del partido ante el Orlando Pirates.

Percan conduce el balón en una de las acciones del partido ante el Orlando Pirates. / Córdoba

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María Canales

María Canales

Córdoba

El Córdoba CF afronta este martes su primer compromiso de la pretemporada con un exigente amistoso frente al Orlando Pirates. El encuentro, que se disputará a partir de las 19.00 horas en el Marbella Football Center, servirá como primera toma de contacto para el conjunto blanquiverde de cara al nuevo curso y permitirá a Iván Ania comenzar a sacar las primeras conclusiones tras las primeras semanas de trabajo.

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