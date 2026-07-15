Orlando Pirates-Córdoba CF, en directo | Arranca el partido en el Marbella Football Center

¡Comenzamos!

¡Estamos de vuelta! Después de varias semanas de descanso tras el final de la pasada temporada, regresan las narraciones en directo de Diario Córdoba. Y lo hacemos para contarles, minuto a minuto, todo lo que suceda en el primer partido de pretemporada del Córdoba CF, que se enfrenta desde las 19.00 horas al Orlando Pirates en el Marbella Football Center. El conjunto blanquiverde inaugura su calendario de amistosos con este primer test estival, una cita que permitirá a Iván Ania comenzar a repartir minutos, probar variantes y sacar las primeras conclusiones tras los primeros días de preparación. ¡Arrancamos!