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Juan Gutiérrez, nuevo central del Córdoba CF: "Soy un jugador agresivo y que mantiene la concentración"

El nuevo defensa blanquiverde asegura ser "un ganador de duelos" y que fichó por el club cordobesista "porque le entré por el ojo a alguien"

El Córdoba CF presenta a Juan Gutiérrez

El Córdoba CF presenta a Juan Gutiérrez

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El Córdoba CF presenta a Juan Gutiérrez / CÓRDOBA

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Ignacio Luque

Ignacio Luque

Córdoba

Juan Gutiérrez se convirtió en el segundo jugador presentado oficialmente por el Córdoba CF para la temporada 2026-27. Para ello, la entidad blanquiverde eligió un lugar emblemático de la provincia, como es el Castillo de Almodóvar.

A las puertas del Castillo, Juan Gutiérrez quiso “agradecer al club y a todo el mundo que ha aportado su granito de arena en que yo haya podido llegar aquí, a poder aportar aquí, a ayudar al Córdoba CF a conseguir sus objetivos y a seguir creciendo como club”.

"Mucha ilusión"

El central cántabro aseguró tener “mucha ilusión en este proyecto, en esta nueva etapa de mi carrera” y se definió como un jugador que tiene “la filosofía del trabajo y tengo muchas ganas de seguir y continuar esa filosofía aquí en Córdoba”.

Juan Gutiérrez, en el Castillo de Almodóvar.

Juan Gutiérrez, en el Castillo de Almodóvar. / CÓRDOBA

Juan Gutiérrez tendrá como compañeros a Álex Martín o Rubén Alves, entre otros y el ex del Mirandés afirmó que “la competencia siempre es buena, y más en el fútbol, que es un deporte colectivo y yo estoy muy contento de que el nivel sea muy alto en mi posición”, por lo que confesó tener “muchas ganas de empezar y de trabajar todos juntos para que todo vaya bien”.

Agradece la confianza del Córdoba CF

Juan Gutiérrez también declaró que prefiere pensar en que “le vaya bien al equipo, en trabajar, en aportar lo que pueda. Obviamente por algo estoy aquí, le he tenido que entrar por el ojo”, por lo que volvió a “agradecer al club la confianza que ha depositado en mí y yo haré lo mismo hacia el club. Voy a trabajar lo máximo posible y lo mejor posible para que todo vaya bien”.

Juan Gutiérrez pelotea durante su presentación en el Castillo de Almodóvar como jugador del Córdoba CF.

Juan Gutiérrez pelotea durante su presentación en el Castillo de Almodóvar como jugador del Córdoba CF. / CÓRDOBA

También se definició el nuevo central del Córdoba CF como jugador. “Soy un jugador agresivo, concentrado y que mantiene mucho la concentración, ganador de duelos. Y bueno, con el míster he hablado y un poco lo que nos pide y su forma de jugar es que los centrales sean agresivos y que cuando vayamos al hombre vayamos de verdad. Eso me gusta mucho. A mí me gusta mucho ese trabajo físico y en ese sentido sí que me siento cómodo y con muchas ganas de empezar a jugar y a dar lo mejor posible de mí”.

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Finalmente, Juan Gutiérrez habló sobre sus primeros días en la ciudad como jugador del Córdoba CF. “Es una pasada, la verdad es súper bonito, desde el primer día que llegué a Córdoba con mi pareja nos encantó, la gastronomía, el paisaje, todo, y la verdad que el Castillo es súper bonito y con muchas ganas de ir a visitarlo”.

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