Iván Ania, tras el empate ante el Orlando Pirates: "Lo que menos importa ahora mismo es el resultado; nos quedamos con las sensaciones"

El Córdoba CF arrancó la pretemporada con un empate (1-1) frente al Orlando Pirates en el Marbella Football Center, en un encuentro que dejó una imagen seria del conjunto blanquiverde. Más allá del resultado, Iván Ania terminó satisfecho con el rendimiento de su equipo, especialmente por las sensaciones transmitidas, la competitividad mostrada y los primeros pasos en la adaptación de los nuevos fichajes a un modelo de juego que, insiste, no cambiará. «Los que estaban del año pasado tienen más mamada la idea de juego y el modelo. Los nuevos se van adaptando poco a poco, pero creo que hemos hecho un partido bueno, hemos competido, que era lo importante. No hemos podido ganar, pero lo que menos importa ahora mismo es el resultado, sino las sensaciones que vayamos transmitiendo y las ideas que vayamos cogiendo», explicó el técnico asturiano.

Buenas sensaciones

El técnico asturiano realizó un balance positivo del primer amistoso del verano y restó importancia al marcador. «Creo que el balance es positivo. Lo afrontamos como una prueba, como un entrenamiento más. Hicimos un esfuerzo grande y ellos nos exigieron. Algunos jugadores ya metieron 45 minutos de partido, que es importante para ir cogiendo la forma porque hay muchas situaciones que en el entrenamiento es difícil reproducir y, sin embargo, en el partido sí que se dan», afirmó.

Con la llegada de numerosos refuerzos, el entrenador dejó claro que el estilo del equipo no sufrirá cambios: «Nosotros tenemos una idea desde hace unas temporadas y creo que el Córdoba CF está siendo muy reconocible en esa idea. Habrá que dar matices, pero el grueso no lo vamos a modificar».

El entrenador blanquiverde junto a componentes del cuerpo técnico y jugadores. / Manuel Murillo

En ese sentido, recordó que la planificación deportiva se ha realizado pensando en ese modelo. «Los fichajes están hechos para esa idea futbolística, de jugar desde atrás y presionar alto. Se tendrán que adaptar al modelo y a la idea de juego, pero está claro que lo van a conseguir. Llevamos muy pocas sesiones de trabajo, ya hemos visto cosas positivas y otras que tenemos que mejorar, pero a base de entrenamientos y partidos espero que lleguemos al inicio de Liga con las ideas claras», aclaró.

Nuevas caras

Por último, Ania se detuvo en dos de las caras nuevas que más protagonismo tuvieron durante la primera mitad: Juan Gutiérrez y Eder García. «Tienen que ser hombres importantes. Juan es un defensa que, por nuestra manera de defender, con mucho campo abierto y muchos duelos, encaja muy bien. De ahí su fichaje», apuntó.

También tuvo palabras de elogio para Eder García, aunque recordó que todavía se encuentra en pleno proceso de adaptación: «Es un jugador que tiene fútbol y que todavía tiene que adaptarse un poco a lo que queremos de él, pero ya se le vio cómodo en el campo, que eso es importante. No es fácil coger nuestras ideas porque son un poco distintas a las de otros equipos, pero estoy seguro de que lo va a conseguir. Los dos me transmitieron buenas sensaciones».