Isma Ruiz, tras el primer partido de pretemporada: "Tenemos que seguir cogiendo el ritmo, minutos y sensaciones"

A las puertas de iniciar su cuarta temporada con la camiseta blanquiverde, Isma Ruiz volvió a ejercer de referente en el centro del campo del Córdoba CF durante el primer amistoso de pretemporada frente al Orlando Pirates. Con un balance positivo del estreno estival, el centrocampista valoró la integración de los nuevos fichajes y dejó claro que, pese a la renovación de la plantilla, el equipo seguirá fiel a la identidad que Iván Ania ha consolidado en las últimas campañas. «Ha sido el primer partido y nos vamos con unas sensaciones buenas. Tenemos que seguir cogiendo ritmo, minutos y sensaciones, y que la gente nueva, con tantos fichajes como hemos hecho este año, se adapte lo más rápido posible y vaya cogiendo los conceptos bastante rápido», afirmó el de Tójar.

Elogios a Eder García

Uno de los aspectos positivos del encuentro fue la conexión que mostró con Eder García en la medular. Isma Ruiz tuvo palabras de elogio para el nuevo fichaje blanquiverde, con el que compartió muchos minutos sobre el césped. «Buenas sensaciones. El chaval ha venido este año y la verdad es que nos combinamos bastante bien en este partido, como puede ser con cualquier otro compañero del centro del campo», señaló, confiando en que la adaptación de los nuevos futbolistas llegue cuanto antes.

Identidad marcada

Cuestionado por los objetivos del equipo para la nueva temporada, el granadino evitó marcarse metas a largo plazo y apostó por mantener la misma filosofía que ha acompañado al Córdoba en las últimas campañas. «Ahora mismo no nos marcamos ningún objetivo. Seguimos como lo estamos haciendo, compitiendo partido a partido. Ya sabemos que somos un equipo que siempre va hacia arriba, que quiere dominar siempre al rival, y tenemos que seguir con ese ADN que nos ha llevado hasta aquí», indicó.

«Ya conocéis a Iván Ania. Es un tío que no cambia. La idea es la misma, aunque tendrá alguna alternativa, y nosotros seguimos confiando plenamente en él», añadió.