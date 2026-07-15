El Córdoba CF vuelve a liderar el mercado de fichajes de la Liga Hypermotion

El Córdoba CF se ha consolidado durante los últimos veranos como uno de los clubes más activos del mercado en la categoría en la que compite. Esta tendencia, especialmente marcada desde la llegada de Iván Ania al banquillo en 2023, vuelve a repetirse en la planificación del próximo curso. Con trece incorporaciones, la entidad blanquiverde es por ahora el equipo que más fichajes ha cerrado en la Liga Hypermotion.

La cifra no resulta excepcional dentro de la reciente trayectoria del club. En el verano de 2023, antes de la temporada que terminó con el ascenso, el Córdoba también incorporó a trece futbolistas. Un año después elevó el número hasta los quince. El proyecto ha vuelto a experimentar ahora una profunda transformación, con novedades en todas las líneas.

Los laterales Dani Tasende, Egoitz Muñoz y Jacobo Martí, el central Juan Gutiérrez y los centrocampistas Damián Cáceres, Eder García y Youssouf Diarra forman parte de la renovación defensiva y de la medular.

En ataque han llegado Adnane Ghailan, Unai Sabroso, Enol Rodríguez, Salim El Jebari e Ibai Sanz. A ellos se suma Diego Bri, quien regresa después de haber jugado cedido por el Atlético de Madrid y pasa a pertenecer en propiedad al Córdoba CF.

Jacobo, primero derecha, en su presentación como jugador del Oviedo. / Oviedo

Oviedo y Cádiz, los principales perseguidores

Por detrás del conjunto blanquiverde aparecen el Real Oviedo y el Cádiz, con ocho incorporaciones cada uno. El equipo ovetense pretende regresar cuanto antes a Primera División y ha comenzado su reconstrucción con la llegada de Julián Calero al banquillo. Entre sus fichajes destaca el excordobesista Jacobo González, una pieza clave para Iván Ania durante las dos últimas temporadas. El Oviedo también ha incorporado a Youness y Ahmed, ambos procedentes del Ceuta, además del delantero rumano Alexandru Isfan, llegado desde el Farul Constanța.

El Cádiz, por su parte, quiere dejar atrás una temporada complicada en una etapa marcada también por el cambio de propiedad. Por ejemplo, ya tiene en su plantilla al central esloveno Toibibou, procedente del NK Bravo de su país. Ha cerrado a dos jugadores procedentes del Athletic, el delantero Urko Izeta y el mediapunta Ibón Sánchez. Del Newcastle ha llegado Antoñito Cordero. Del Racing han venido el portero Ezkieta y el central Javi Castro.

Andorra, Ceuta y Valladolid también aceleran

Con siete incorporaciones se encuentran Andorra, Ceuta y Valladolid. Los tres han apostado por remodelar una parte importante de sus plantillas. El Andorra ha acudido al mercado internacional para firmar al centrocampista Schneider, procedente del Winterthur suizo e internacional con Filipinas. También ha incorporado a Hugo Solozábal, llegado desde el Getafe.

El Ceuta ha reforzado su ataque con el marroquí Omar Sadik, cedido por el Espanyol, y con Jordi Escobar, procedente del Huesca. También han llegado Petxarroman, desde el Deportivo, y el centrocampista Meléndez, procedente del Albacete.

El Valladolid, decidido a recuperar protagonismo después de una campaña decepcionante, ha incorporado al delantero Víctor Barberá, formado en el Barcelona, y a dos neerlandeseses, el extremo Kaj de Rooij (Zwole) y el delantero Robin van Duiven (PSV Eindhoven).

Mariano Carmona, con el Córdoba CF, ahora cedido al Eldense. / CCF

El Almería prepara otro proyecto ambicioso

Almería, Eldense y Castellón acumulan seis fichajes. El conjunto almeriense ha vuelto a construir una plantilla con aspiraciones de ascenso después de quedarse cerca del objetivo en la pasada temporada. Entre sus incorporaciones sobresale el extremo congoleño Cipenga, uno de los jugadores más destacados del Castellón durante el último campeonato. También ha cerrado al delantero Miguel de la Fuente (Leganés), al MVP de la selección española nueva campeona de Europa sub 19, el mediocentro Quim Junyent (Barça B) y a jugadores como Jorge Pulido (Huesca) y Álex Sola (Granada), todos contrastados. Desde Italia ha llegado el central serbio Popovic (Verona).

El Castellón ha mirado especialmente al mercado extranjero. Ha incorporado al lateral Juanjo Nieto, procedente del Celje, y al centrocampista neerlandés Jari Vlak, por el que habría abonado unos 600.000 euros al Den Haag. También ha cerrado el fichaje del extremo marroquí Bellari.

El Eldense cuenta con dos cedidos por el Córdoba CF, el portero Ramón Vila y el atacante Mariano Carmona. Además, ha adquirido al delantero franco-canadiense Justin Smith, procedente del Espanyol.

Adri Fuentes, con la camiseta del Mallorca. / Mallorca

El resto del mercado

Tenerife, Sporting y Sabadell suman cinco novedades. El conjunto canario ha contratado al centrocampista bosnio Anes Krdazalic (FK Sarajevo), mientras que el Sporting ha incorporado, entre otros, a Duñabeitia (Athletic B), el defensa uruguayo Gularte y el extremo ruso Iosikov, llegado desde el Celje esloveno. El Sabadell ha recuperado para el fútbol español a Pere Pons, después de su etapa en el AEK Larnaca.

Con cuatro fichajes aparecen Eibar, Las Palmas, Leganés y Mallorca. El Mallorca se ha reforzado a base de talonario, por ejemplo, con el goleador del Córdoba CF de la pasada temporada, el delantero Adri Fuentes. Del Hamburgo se ha traído cedido al defensa francés Soumahoro. También cedido ha venido el atacante angoleño Luvumbo, cuyos derechos tiene el Cagliari. Del Almería ha llegado el extremo Arnau.

Burgos, Girona y Albacete presentan tres novedades. Entre ellas figuran Oier Luengo, incorporado por el conjunto burgalés, y el ucraniano Pyshchur, por el que el Girona habría pagado un millón de euros al Eto húngaro. El Albacete ha cerrado al exjugador del Cádiz Sergio Ortuño.

El Granada continúa con el casillero a cero

En el extremo opuesto está el Granada, que todavía no ha anunciado ningún fichaje. El club nazarí tiene avanzada la llegada del portero Raúl Lizoain, pero su planificación está condicionada por el proceso de transición abierto tras el cambio de propiedad. Tampoco han comunicado incorporaciones los filiales Celta Fortuna y Real Sociedad B.