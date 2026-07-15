Córdoba CF-Orlando Pirates: la primera impresión casi nunca cuenta

El Córdoba CF firmó un empate a un gol ante el Orlando Pirates, de la Premier League sudafricana en un partido en el que mostró mejor cara en la primera parte que en la segunda, pero que estuvo marcado por el paulatino endurecimiento del duelo, sobre todo por parte de los africanos, que impidió ver un segundo acto con más fútbol. En todo caso, un primer bolo veraniego nunca es un referente para tomar ninguna conclusión y, menos, con un segundo acto de juego brusco y más de un mal modo.

El primer once

El Córdoba CF de la 2026-27 se estrenó con Carlos Marín en la portería, en el que será el último (o de los últimos) partido del almeriense con la casaca blanquiverde. Con Egoitz Muñoz por la derecha y Tasende por la izquierda, Iván Ania alineó en el eje de la zaga para su estreno de pretemporada a Juan Gutiérrez y a Álex Martín. Por delante, Isma Ruiz y Eder García, con Percan por la derecha, Diego Bri por la izquierda, Adnane Ghailan en la mediapunta e Ibai Sanz en la punta de ataque.

Primer equipo titular del Córdoba CF en la pretemporada 2026-27, ante el Orlando Pirates. / Manuel Murillo

Obviamente, el mayor interés se centraba en las caras nuevas de este Córdoba CF que va camino de batir su récord de fichajes en un verano en muchos años.

Uno de los aprendizajes que parece que dejó el primer ensayo del Córdoba CF fue a Juan Gutiérrez. El central cántabro ya tiene claro que deberá arriesgar más, que deberá asumir más compromiso y responsabilidad con el balón y ser bastante más atrevido, con y sin balón, de lo que ha sido hasta ahora o de lo que fue, sin ir más lejos, la pasada temporada, en el Mirandés. Por lo tanto, también más rápido, sobre todo en lo que a pensamiento y decisiones se refiere. En cualquier caso, el de Comillas dejó clara su jerarquía y la importancia que tendrá, a buen seguro, en la defensa del Córdoba CF, esta temporada.

Otro hombre que ha de ser importante es Eder García. El de Rentería tendrá que adaptarse a muchas novedades. Sin ir más lejos, a modos y maneras de la ciudad, del club y de su nuevo técnico. Si lo consigue, el mediocentro del Athletic Club de tomar peso en el equipo blanquiverde. A los ocho minutos ya tuvo una opción de cara a la portería rival, otra a los 13 y, finalmente, a los 32 tuvo otra el vasco. Abarca terreno, llega a las inmediaciones del área rival y si ajusta determinados detalles…

Tras la pausa de hidratación del primer acto, el técnico blanquiverde ajustó y modificó la presión y el Córdoba CF mejoró. Tuvo llegadas más claras por el arco del Orlando Pirates, como una de Diego Bri, con un centro raso potente que, sin embargo, no encontró rematador en la línea de gol (min. 27). De nuevo Eder García no encontró el objetivo final tras resolver un saque de esquina a favor con otro disparo desde la frontal (min. 28).

Aficionados cordobesistas en el primer amistoso de pretemporada contra el Orlando Pirates. / MANUEL MURILLO

Evidentemente, aún le queda mucho a este Córdoba CF por pulir. Los ajustes en la presión, que ese último pase a la espalda de la defensa rival lleve la fuerza y dirección correcta al milímetro o que tanta cara nueva termine por entenderse, pero para ser el primer ensayo de la pretemporada, el Córdoba CF ya dejó claro que sus formas se parecerán mucho a las de pasadas temporadas.

Vuelta tras el descanso

Tras el descanso, el Córdoba CF salió con Íker Álvarez, Jacobo Martí, Ntji Tounkara, Rubén Alves, Carlos Albarrán, Damián Cáceres, Yussi Diarra, Carracedo, Javi Antras, Kevin Medina y Enol Rodríguez. El segundo acto comenzó aún más enredado de lo que suele ser cualquier amistoso de pretemporada. De hecho, el árbitro tuvo que estar atento en determinados momentos de ese inicio de la segunda mitad porque el encuentro parecía endurecerse. Además, el Córdoba CF no conseguía tener tanto control como en los primeros 45 minutos, lo que hizo que el Orlando Pirates apareciera por las inmediaciones de Íker Álvarez. Sin embargo, los sudafricanos lograban cerrar muy bien su defensa, principalmente por dentro, lo que dejaba a Enol Rodríguez prácticamente inédito en el primer cuarto de hora de ese segundo acto.

Eder García en el primer amistoso de pretemporada del Córdoba CF / MANUEL MURILLO

Pero el Córdoba CF fue adaptándose a lo que pedía el encuentro, sobre todo un rival con demasiado ardor guerrero. El conjunto blanquiverde logró botar un par de faltas laterales tras sendas llegadas por las inmediaciones del área sudafricana y, en la segunda de ellas llegó el tanto de Javi Antras, que aprovechó un rechace para cruzar el balón, pese a la oposición de un defensor rival y anotar el primer tanto de la pretemporada blanquiverde 2026-27. El marcador reflejaba, en todo caso, lo visto sobre el terreno de juego, ya que salvo unos pocos minutos del segundo acto, el Córdoba CF fue el único que propuso en la primera hora de encuentro y ese gol de Javi Antras dejaba mostraba en el electrónico lo que se veía en el campo.

Manuel Murillo

Sin embargo, Íker Álvarez se encargaría de que la igualdad volviera al marcador en un error con el balón -anduvo despistado y lento- del que se aprovechó Rapidane. El juego volvió a endurecerse, sobre todo por las acciones del conjunto sudafricano, sin que el colegiado del encuentro supiera detener los malos modos que hubo por momentos, con riesgo real de lesión por parte de algún futbolista. Un bolo veraniego que fue enfangándose paulatinamente y en el que lo mejor que podía pasar era que se pitara el final rápidamente.