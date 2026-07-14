Salim El Jebari, primera baja del Córdoba CF en la pretemporada

El Córdoba CF ya cuenta con su primera baja durante la pretemporada. Salim El Jebari, uno de los nuevos jugadores incorporados por la entidad blanquiverde este verano, todavía no ha podido trabajar con normalidad junto al resto de sus compañeros debido a unos problemas físicos en el pubis.

El club explicó a través de sus canales oficiales que el extremo “realiza trabajo específico desde el inicio de la pretemporada para recuperarse de unos problemas físicos en el pubis que arrastra de la pasada temporada”. La entidad añadió que será su evolución la que determine cuándo podrá incorporarse a los entrenamientos con el grupo.

Esta situación impedirá al futbolista participar, al menos, en los primeros compromisos de preparación. El Jebari no estará disponible para el amistoso que el Córdoba disputará este miércoles en el Marbella Football Center a las 19.00 horas frente al Orlando Pirates, la primera prueba del verano para el equipo dirigido por Iván Ania.

Trabajo al margen desde el inicio

El extremo ha estado presente durante los primeros días de preparación en la Ciudad Deportiva, aunque sin participar en las sesiones colectivas. El jugador ha seguido un programa individualizado con el objetivo de superar las molestias que arrastra desde la última campaña.

El Córdoba quiere actuar con prudencia y evitar que el problema se agrave durante una fase de alta carga física. Por ese motivo, no se ha establecido una fecha concreta para su regreso. El cuerpo médico seguirá su evolución antes de autorizar su incorporación progresiva al grupo.

La ausencia supone un contratiempo para Iván Ania, que tendrá que esperar para comenzar a integrar al atacante dentro de sus mecanismos ofensivos. El Jebari llegó al club para aportar velocidad, desequilibrio y capacidad para actuar en los costados, pero su estreno deberá esperar.

Más información sobre las lesiones

El comunicado sobre el estado de El Jebari forma parte de una nueva línea informativa impulsada por el club. La entidad pretende ofrecer más detalles sobre la evolución física de los futbolistas que permanezcan de baja o no puedan entrenarse con normalidad.

Esta política ya se pudo comprobar durante el primer día de trabajo, cuando el Córdoba informó de manera detallada sobre la situación de Fomeyem. El central permanece apartado de la competición desde el pasado mes de noviembre y continúa con su proceso de recuperación.

Un problema que exige precaución

Las lesiones en el pubis requieren una gestión cuidadosa, debido a que pueden prolongarse si el futbolista vuelve a competir antes de completar su recuperación. El Córdoba cuenta además con un precedente reciente en su plantilla.

Vilarrasa sufrió durante la pasada temporada una lesión en esa zona que lo mantuvo cerca de cuatro meses alejado de los terrenos de juego. En el club confían en que el caso de El Jebari sea menos grave y en que su periodo de recuperación resulte mucho más corto.