El plan del Córdoba CF en lo que resta de verano: un atacante y buscar ocasiones de mercado

Un delantero… y lo que surja. Ese es el plan de trabajo de la comisión deportiva del Córdoba CF en el mes y medio largo que resta de la ventana estival de fichajes, en el que si hay una posición clara a reforzar por parte de la planta noble del Bahrain Victorious Nuevo Arcángel es la delantera.

Ese hombre de ataque que complemente las incorporaciones, principalmente, de Enol Rodríguez e Ibai Sanz, es el objetivo del Córdoba CF en las próximas semanas, toda vez que la columna vertebral parece configurarse casi al completo a falta de ese delantero. La portería estará, de una manera u otra, bien cubierta. Íker Álvarez seguirá siendo una opción más que de peso a esa titularidad y su competencia será Carlos Marín o, en caso de que finalmente salga el almeriense, se encuentra en la sombra Guilherme Fernandes, ahora mismo en la concentración del Betis en Alemania y en cuyo futuro puede tener importancia, y no poca, el Córdoba CF. Pero todo está a expensas de un Carlos Marín que continúa marcando un buen nivel, incluso en los primeros entrenos de pretemporada. Lo ideal para el Córdoba CF sería mantener la dupla de arqueros de la pasada temporada, pero ya tiene respuesta en caso de que Carlos Marín busque la titularidad –y la encuentre-en otros lares.

El centro de la defensa es la segunda vértebra de esa columna del Córdoba CF. Juan Gutiérrez llegó, teóricamente, para mandar y no poco. Junto a él debería situarse un Rubén Alves que ha de regresar por sus fueros. En caso contrario siguen ahí Álex Martín, Carlos Albarrán y no hay que descartar por completo a Ignasi Vilarrasa, incluso. En cualquier caso, es la zona más delicada de esa columna vertebral, aunque también habrá que prestar atención en el primer trimestre de Liga, hasta la apertura del mercado invernal y el rendimiento de unos y otros… sin olvidar del todo a Franck Fomeyem.

Diarra controla un balón en su anterior etapa en el Córdoba CF. / MANUEL MURILLO

La llegada de Diarra al centro del campo

Prosiguiendo con esa columna, el centro del campo es la zona en la que podría llegar algún refuerzo adicional en las semanas que aún quedan de mercado. Entre otras cosas, porque no se puede olvidar a Theo Zidane. Todo lo contrario, porque se encuentra muy presente en El Arcángel. Más allá del papel del hispano-francés, Isma Ruiz y Yussi Diarra deben ser protagonistas, y en el Córdoba CF se tiene bastante esperanza en el desarrollo que pueden experimentar hombres como Damián Cáceres y Eder García, sin olvidar ese quinto elemento en la figura de Theo Zidane -elección primera- u ocasión de mercado -alternativa-. Por cierto, ojo al mediocentro cedido por el Athletic Club, que ya en los primeros días está gustando, y mucho, a los responsables deportivos de la entidad blanquiverde.

Finalmente, la delantera. Precisamente en la zona de ataque es donde en la actualidad tiene mayor concentración de jugadores el Córdoba CF. Tomando como referencia a Enol Rodríguez e Ibai Sanz, el delantero que busca el Córdoba CF debe llegar para algo más que complementar el puesto y debe ser un hombre importante en la delantera para completar esa columna vertebral que sostenga a un equipo que en los costados debe volver a tener el protagonismo que tuvo tanto en Primera RFEF como en determinadas partes de su primera temporada en Segunda División.

En la izquierda no se puede contar con Adilson Mendes, por lo que El Jebari y Kevin Medina son, teóricamente, los hombres más importantes para hacerse con un puesto, sin olvidar a un Adnane Ghailan que podría tener más importancia en la mediapunta y desplazándose, circunstancialmente, a alguna de las bandas. Hay que recordar que uno de los grandes desafíos para la 2026-27, además del gol que se ha ido a rivales directos, es el de encontrar a una mediapunta de nivel, ya que en las dos últimas temporadas esa posición tuvo un propietario indiscutible: Jacobo González. En la derecha, Ania volvería a tener a Christian Carracedo y a Percan, por lo que en esta composición hay dos hombres a los que habría que buscar sitio, salvo que en la pretemporada el técnico blanquiverde decida otra cosa. Unai Sabroso (acaba de cumplir 19 años) y Víctor Sánchez (le quedan aún dos temporadas más) apuntan a una salida en forma de préstamo, salvo que Ania decida lo contrario.

Theo Zidane, el quinto elemento

Otro hombre que sí o sí saldrá en forma de préstamo es Ntji Tounkara. Es el quinto centrocampista en la actualidad y es esa posición a la que podría llegar otro hombre para apuntalar el mediocampo, aunque en cualquier caso no sería un “primer espada”, sino un complemento para cerrar esa medular. De hecho, el primer candidato para convertirse en ese quinto elemento en el mediocampo blanquiverde es Theo Zidane. En lenguaje coloquial: de las 100 papeletas para el puesto, 99 las tiene el hispano-francés. Por su parte, el hispano-malí saldrá de nuevo a préstamo, ya que un parón de competición a su edad sería fatal para su carrera y en el Córdoba CF actual no tendría minutos. Lo ideal: un equipo de Primera RFEF de la zona alta de la tabla, al menos, pero garantizando minutos, que es lo primordial en su caso.

Así, en la actualidad son 27 los jugadores de los que dispone Iván Ania si se cuenta a Ntji. Con la salida del mediocentro y dos jugadores más quedaría el hueco exacto para la llegada de ese delantero de nivel que debe ajustar la plantilla al máximo. A partir de ahí, vendría la mejora de posiciones en caso de que el mercado ofrezca opciones para ello. Pocas variaciones más debe tener, a priori, el Córdoba CF de la 2026-27.