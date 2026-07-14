El estreno liguero del Córdoba CF ya tiene horario

La cuenta atrás para el inicio de la competición ya tiene una hoja de ruta definida. LaLiga ha puesto fecha y hora al arranque del campeonato para el Córdoba CF. El conjunto de Iván Ania conoce desde este martes el horario de las tres primeras jornadas de LaLiga Hypermotion 2026-2027, un inicio que combinará un estreno lejos de casa con dos compromisos consecutivos en El Arcángel. Burgos, Girona y Granada serán los primeros obstáculos de un calendario que medirá desde el comienzo las aspiraciones del conjunto blanquiverde.

El estreno será en El Plantío

El Córdoba CF levantará el telón de la competición el próximo domingo 16 de agosto, cuando visite al Burgos en El Plantío. El encuentro arrancará a las 19:00 horas y supondrá el debut oficial del equipo blanquiverde en su tercera campaña consecutiva en Segunda División.

Será el primer examen para un Córdoba CF que llegará todavía inmerso en el proceso de adaptación de una plantilla renovada durante el mercado estival. Además de los nuevos fichajes, el choque permitirá comprobar el estado de un equipo que habrá completado varias semanas de preparación bajo las órdenes de Iván Ania.

El Arcángel recibirá al Girona en la segunda jornada

La competición no tardará en regresar a Córdoba. Apenas unos días después del estreno liguero, el conjunto blanquiverde disputará su primer partido como local. Será el viernes 21 de agosto, cuando El Arcángel acoja la visita del Girona a partir de las 21:00 horas. El horario nocturno abrirá un fin de semana en el que la afición cordobesista volverá a encontrarse con su equipo tras el verano y podrá comprobar en directo la evolución del proyecto.

Iván Ania da indicaciones durante un entrenamiento del Córdoba CF en la Ciudad Deportiva. / Manuel Murillo

El duelo ante el conjunto catalán se presenta como una de las primeras grandes citas del campeonato, con un rival llamado a pelear por los puestos altos de la clasificación.

Otro partido en casa para cerrar el primer tramo

El calendario también ha querido que el Córdoba CF dispute la tercera jornada de manera consecutiva ante su afición. En esta ocasión será el Granada CF quien visite El Arcángel el domingo 30 de agosto en un encuentro fijado para las 21:30 horas, otro horario nocturno que pondrá el broche al primer bloque de la competición.

Será el primer derbi andaluz de la competición. El choque reunirá a dos equipos que volverán a verse las caras en un duelo que promete un gran ambiente en las gradas y que permitirá al conjunto de Iván Ania cerrar sus tres primeras jornadas con dos partidos consecutivos como local.

Un inicio con exigencia desde el primer día

Los horarios confirmados por LaLiga dibujan un comienzo de campeonato de máxima exigencia para el equipo blanquiverde. El estreno llegará en un estadio siempre competitivo como El Plantío, mientras que las dos siguientes jornadas enfrentarán al Córdoba CF con Girona y Granada, dos rivales de entidad que pondrán a prueba el crecimiento del proyecto desde las primeras semanas.

La cuenta atrás para el regreso de la competición ya tiene calendario. El Córdoba CF sabe cuándo empezará su camino en LaLiga Hypermotion y también cuándo volverá a encontrarse con su afición en un Arcángel que espera convertirse, una temporada más, en uno de los grandes aliados del equipo blanquiverde.