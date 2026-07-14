Dani Tasende quiere hacer en el Córdoba CF su “mejor temporada en Segunda”

El Córdoba CF inició la tanda de presentaciones de sus doce jugadores nuevos para la temporada 2026-27 con Dani Tasende, el lateral izquierdo que ha llegado procedente del descendido Real Zaragoza. El gallego ha firmado por dos temporadas con una opción a una tercera.

Tasende aseguró que se ha puesto como reto “hacer la mejor temporada en Segunda y que mejor escenario que aquí en Córdoba, con un estilo de juego parecido al mío, así que eso es lo que quiero, hacer el mejor año en Segunda”.

El zaguero se definió como un jugador que destaca “ofensivamente, me gusta siempre dar ese último pase, dar muchas asistencias. Me gustaría mucho seguir mejorando en defensa, seguro que el entrenador me va a ayudar”.

Dani Tasende, en su presentación como nuevo jugador del Córdoba CF. / Víctor Castro

Su etapa en el Real Zaragoza

Sobre su experiencia en el Zaragoza reconoce que el primer año fue “duro, porque al final salí de un filial como el Villarreal B y entré en un club tan grande como el Zaragoza, aunque fue un privilegio poder jugar para ese club, uno de los equipos más grandes de de España, que lo ha demostrado. No fueron de los mejores años los que estuve ahí, porque al final no pudimos arreglar lo que estábamos haciendo durante la temporada y al final tuvimos, bueno, esa mala suerte de bajar a un club tan grande. La verdad es que la gente allí lleva muchos años sufriendo y no pudimos arreglar de alguna manera la temporada”.

Tasende va a competir teóricamente con Vilarrasa por el puesto de lateral izquierdo. El gallego ve esa competencia “sana, porque al final queremos lo mejor para el equipo, y yo creo que esa competencia nos va a ayudar a cada uno a estar al mejor nivel”.

Un estilo de juego parecido al que le gusta a Ania

El nuevo jugador del Córdoba CF cree que va a adaptarse rápido al estilo de juego del conjunto blanquiverde, porque “mi estilo es parecido a lo que me pide el entrenador, así que me estoy adaptando muy bien al estilo de juego que me pide”.

Los enfrentamientos y los horarios de las primeras jornadas no le preocupan a Tasende porque “lo que tenemos que hacer es prepararnos bien para esos partidos y, sobre todo, hacer una buena pretemporada para cuando llegue el partido de Burgos estar todos al cien por cien y hacer un buen encuentro”.

Juanito: "Se acopla perfectamente a lo que buscábamos"

El director deportivo del Córdoba CF, Juanito, definió a su nuevo jugador como “un lateral izquierdo que viene a cubrir principalmente esa posición, aunque también ha actuado un poquito también por delante del lateral en determinadas situaciones de partido en sus anteriores equipos. Se ha formado en la cantera del Villarreal”, recordó.

Juanito apuntó que lo venían siguiendo “desde hace muchísimo tiempo, porque desde nuestro nuestra perspectiva y el modelo de juego que tenemos en el Córdoba, creo que se acopla perfectamente a lo que buscábamos. Surgió la oportunidad, tras su paso por el Zaragoza, de poder firmarlo, y estuvimos ahí al acecho. Él ha puesto muchísimo también de su parte para unirse a nuestro proyecto. Sabe perfectamente el estilo de juego que tenemos y es del agrado del entrenador. Es un lateral que destaca mucho por su calidad, su golpeo”.

Juanito, finalmente, señaló que Dani Tasende “destaca por asistir a sus compañeros para finalizar. Ha mejorado mucho defensivamente con el paso de de los años, creo que viene en una edad bastante madura ya, con 26 años, y creo que aquí es un buen momento para que crezca, para ayudarnos a crecer al club”.