Actualidad blanquiverde
Córdoba CF-Orlando Pirates: horario y dónde ver el primer partido de la pretemporada
El conjunto que entrena Iván Ania hará sus primeras pruebas en un partido que arrancará a las 19.00 horas en el Marbella Football Center
Ya ha llegado la hora de empezar a ver en directo al nuevo Córdoba CF de la campaña 26-27. El conjunto que dirige Iván Ania afronta este miércoles el primer encuentro de la pretemporada. La cita llegará ante el Orlando Pirates en el Marbella Football Center (19.00 horas). El partido le servirá al técnico cordobés para hacer las primeras pruebas con el bloque de jugadores de que dispone actualmente.
Los aficionados podrán seguir el partido por estreaming a través de la página de YouTube del club. Así lo ha anunciado la entidad a través de sus redes sociales. La entidad cordobesa ha apostado por este sistema en el choque inicial de la intensa campaña que se avecina.
Un partido que llega en plena fase de adaptación de los nuevos
El amistoso llega en una fase todavía muy temprana de la preparación. El Córdoba apenas acumula sus primeros días de entrenamientos, por lo que la carga física, la falta de ritmo competitivo y el proceso de adaptación de los nuevos jugadores condicionarán el desarrollo del choque.
Por ello, el resultado tendrá una importancia relativa. Será demasiado pronto para extraer conclusiones firmes sobre el verdadero potencial del equipo, aunque el encuentro sí permitirá detectar algunas de las primeras ideas de Ania.
El entrenador podrá probar estructuras, asociaciones y movimientos trabajados durante las sesiones iniciales. También comenzará a valorar cómo responden los futbolistas ante un rival de nivel como el Orlando Pirates, uno de los conjuntos más importantes del fútbol sudafricano.
La primera oportunidad de ver a los fichajes
Si se podrá esbozar lo que quiere el técnico asturiano de un equipo que por ahora acumula trece fichajes, todos ellos nuevos en la plantilla salvo Diego Bri, que en la pasada campaña jugó en el club cedido por el Atlético y que ahora vestirá de blanquiverde ya como jugador en propiedad.
Habrá muchos cambios a lo largo del partido, sobre todo en la segunda parte. Sin embargo, el choque servirá para ver a casi todos los jugadores nuevos de la plantilla, pues estarán disponibles todos salvo el extremo Salim El Jebari, aquejado de unas molestias en el pubis.
Muchas pruebas para el técnico
La prioridad será que los jugadores acumulen sensaciones competitivas sin asumir riesgos innecesarios. El cuerpo técnico también aprovechará el choque para observar diferentes combinaciones y comprobar la respuesta física de la plantilla después de los primeros días de trabajo. Los jugadores del filial convocados podrán disponer igualmente de una oportunidad para mostrar sus cualidades y tratar de convencer a Ania durante la pretemporada.
Con casi todas sus novedades disponibles, el Córdoba inicia en Marbella su fase de ensayos. Será solo el primer paso de una pretemporada larga, pero también la primera ocasión para empezar a descubrir el aspecto del nuevo proyecto blanquiverde.
- El mapa de las bolsas de suelo que completarán Córdoba: más de 4.000 viviendas, hoteles y zonas comerciales
- La Carloteña, una empresa familiar, profesionalizada y con talento cordobés
- Así es el resort de Andalucía con parque acuático propio (y pulserita) que conquista a las familias este verano
- Las cesiones vuelven a marcar la hoja de ruta del Córdoba CF
- Los bomberos de Córdoba intervienen en un incendio sin heridos en una vivienda del barrio de la Fuensanta
- El Córdoba CF inicia la segunda fase de la campaña de abonados con mucho ambiente en El Arcángel
- Córdoba viajará 2.000 años atrás con un espectáculo inmersivo sobre su pasado romano
- La junta de gobierno local aprueba la modificación de créditos que retrasaba el cerramiento del Nuevo Arcángel