Córdoba CF-Orlando Pirates: horario y dónde ver el primer partido de la pretemporada

Ya ha llegado la hora de empezar a ver en directo al nuevo Córdoba CF de la campaña 26-27. El conjunto que dirige Iván Ania afronta este miércoles el primer encuentro de la pretemporada. La cita llegará ante el Orlando Pirates en el Marbella Football Center (19.00 horas). El partido le servirá al técnico cordobés para hacer las primeras pruebas con el bloque de jugadores de que dispone actualmente.

Los aficionados podrán seguir el partido por estreaming a través de la página de YouTube del club. Así lo ha anunciado la entidad a través de sus redes sociales. La entidad cordobesa ha apostado por este sistema en el choque inicial de la intensa campaña que se avecina.

Un partido que llega en plena fase de adaptación de los nuevos

El amistoso llega en una fase todavía muy temprana de la preparación. El Córdoba apenas acumula sus primeros días de entrenamientos, por lo que la carga física, la falta de ritmo competitivo y el proceso de adaptación de los nuevos jugadores condicionarán el desarrollo del choque.

Por ello, el resultado tendrá una importancia relativa. Será demasiado pronto para extraer conclusiones firmes sobre el verdadero potencial del equipo, aunque el encuentro sí permitirá detectar algunas de las primeras ideas de Ania.

El entrenador podrá probar estructuras, asociaciones y movimientos trabajados durante las sesiones iniciales. También comenzará a valorar cómo responden los futbolistas ante un rival de nivel como el Orlando Pirates, uno de los conjuntos más importantes del fútbol sudafricano.

Iván Ania da instrucciones en un entrenamiento. / Manuel Murillo

La primera oportunidad de ver a los fichajes

Si se podrá esbozar lo que quiere el técnico asturiano de un equipo que por ahora acumula trece fichajes, todos ellos nuevos en la plantilla salvo Diego Bri, que en la pasada campaña jugó en el club cedido por el Atlético y que ahora vestirá de blanquiverde ya como jugador en propiedad.

Habrá muchos cambios a lo largo del partido, sobre todo en la segunda parte. Sin embargo, el choque servirá para ver a casi todos los jugadores nuevos de la plantilla, pues estarán disponibles todos salvo el extremo Salim El Jebari, aquejado de unas molestias en el pubis.

Muchas pruebas para el técnico

La prioridad será que los jugadores acumulen sensaciones competitivas sin asumir riesgos innecesarios. El cuerpo técnico también aprovechará el choque para observar diferentes combinaciones y comprobar la respuesta física de la plantilla después de los primeros días de trabajo. Los jugadores del filial convocados podrán disponer igualmente de una oportunidad para mostrar sus cualidades y tratar de convencer a Ania durante la pretemporada.

Con casi todas sus novedades disponibles, el Córdoba inicia en Marbella su fase de ensayos. Será solo el primer paso de una pretemporada larga, pero también la primera ocasión para empezar a descubrir el aspecto del nuevo proyecto blanquiverde.