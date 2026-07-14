El Córdoba CF hará sus primeras pruebas del verano ante el Orlando Pirates

El Córdoba CF ya está listo para hacer sus primeras pruebas de la temporada. El Orlando Pirates será su rival este miércoles a las 19.00 horas en el Marbella Football Center. El partido será ofrecido en directo a través del canal de YouTube del club. El conjunto que entrena Iván Ania abrirá su serie de partidos amistosos del verano frente a uno de los conjuntos más potentes de la primera división sudafricana.

El encuentro llega en una fase inicial de la preparación, por lo que será pronto para extraer conclusiones firmes sobre el nivel real del equipo. La carga física, la falta de ritmo y el elevado número de incorporaciones condicionarán inevitablemente el desarrollo del choque.

Si se podrá esbozar lo que quiere el técnico asturiano de un equipo que por ahora acumula trece fichajes, todos ellos nuevos en la plantilla salvo Diego Bri, que en la pasada campaña jugó en el club cedido por el Atlético y que ahora vestirá de blanquiverde ya como jugador en propiedad.

Iván Ania, a la derecha, durante un entrenamiento. / Manuel Murillo

Las bajas

Se espera que Ania le dé minutos a muchos de los 25 componentes de la primera plantilla que tiene disponibles, una dinámica habitual del asturiano en los partidos veraniegos. Las bajas serán el central Fomeyem y los atacantes Adilson y El Jebari. También formarán parte de la convocatoria varios jugadores del filial.

El objetivo principal será que el mayor número posible de futbolistas comience a adquirir ritmo de competición. El encuentro también permitirá observar las primeras conexiones entre los recién llegados y los jugadores que continúan de la pasada temporada.

Ania probará jugadores y sistemas, que para eso están los choques de pretemporada. Habrá que ver como se adapta cada integrante de la plantilla al estilo de juego que al entrenador del Córdoba CF le gusta ver sobre el terreno de juego.

La primera oportunidad para los nuevos

Todos dispondrán de la primera oportunidad de demostrar que merecen minutos en los partidos oficiales, sobre todos los muchos nuevos, algunos de ellos debutantes esta campaña en la Liga Hypermotion. Más allá del resultado, el partido supondrá la primera oportunidad para que los futbolistas comiencen a ganarse un espacio en los planes de Ania.

La competencia será elevada en una plantilla profundamente renovada y el técnico empezará a reunir las primeras referencias antes de los siguientes compromisos de preparación. Cada minuto tendrá valor, especialmente para los recién llegados y para los canteranos que buscan convencer al cuerpo técnico. El Córdoba inicia así su fase de pruebas ante un rival exigente, con muchas caras nuevas y todavía un amplio margen de crecimiento por delante.

El primero de los cuatro amistosos confirmados

El choque de Marbella es el primero de los cuatro confirmados hasta el momento. La principal cita de la pretemporada llegará el próximo día 23 con la disputa del Trofeo Puertas de Córdoba, un partido en el que el Sevilla de Primera será el rival. También se medirán los blanquiverdes al Elche de Primera, un duelo fijado para el 31 de julio en Oliva, en plena concentración de pretemporada. El Real Jaén, recién ascendido a la Primera Federación, será su oponente el 6 de agosto en tierras jienenses. Todo está por tanto está listo para que ruede el balón en el primer amistoso de la pretemporada 26-27.