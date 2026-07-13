El Granada ya es el único rival del Córdoba CF que no ha anunciado ningún fichaje

El mercado de fichajes de la Liga Hypermotion avanza a gran velocidad. Los clubes anuncian incorporaciones casi a diario para reforzar sus plantillas de cara a la nueva temporada. Todos han estrenado ya su casillero de altas salvo uno: el Granada CF. Solo los dos filiales, el Celta Fortuna y la Real Sociedad B, se encuentran en una situación similar.

El conjunto nazarí todavía no ha presentado oficialmente ningún refuerzo, una situación directamente relacionada con el proceso de cambio de propiedad que atraviesa la entidad. Después de una década bajo el control del grupo chino DDMC, el estadounidense Michael Schwimer está llamado a convertirse en el nuevo propietario mayoritario del club.

Schwimer, fundador de la compañía Big League Advantage y exjugador profesional de béisbol, ya se ha referido públicamente a sí mismo como máximo accionista y presidente del Granada.

Un grupo de jugadores del Granada, durante un entrenamiento. / Granada CF

Un nuevo proyecto desde la propiedad

El papel de Schwimer no estará centrado en la gestión cotidiana desde las oficinas de Los Cármenes. Su función será liderar el proyecto empresarial y marcar las líneas generales de la nueva etapa, mientras que la dirección deportiva e institucional continuará desarrollándose desde España.

La operación ha puesto fin a diez años de control de DDMC, una etapa marcada por fuertes contrastes. Durante ese periodo, el Granada alternó ascensos y descensos, llegó a competir en Primera División y vivió incluso una histórica participación europea.

El cambio accionarial abre ahora un nuevo escenario, aunque su desarrollo ha coincidido con uno de los momentos más delicados de la planificación deportiva: la construcción de la plantilla para el próximo curso.

Sin incorporaciones oficiales

La incertidumbre en los despachos ha terminado trasladándose al mercado. El Granada sigue sin comunicar ningún fichaje, mientras que el resto de sus rivales directos ya ha empezado a completar sus respectivos proyectos.

El club sí tiene casi cerrada la incorporación del portero Raúl Lizoain, aunque todavía no la ha hecho oficial. Mientras se resuelven los últimos trámites pendientes y se activa definitivamente la planificación, el casillero de altas continúa a cero. Esta demora coloca al equipo en una posición diferente a la del resto de clubes de Segunda División, especialmente en un verano en el que las plantillas se están configurando con rapidez.

Pacheta tira del filial

Mientras llegan los refuerzos, el técnico, Pacheta, ha iniciado la pretemporada con una plantilla incompleta y con una importante presencia de jugadores del filial. Los canteranos están ayudando a completar los entrenamientos y tendrán también protagonismo durante los primeros amistosos de preparación.

La situación permitirá al técnico observar de cerca a varios jóvenes, aunque la prioridad continúa siendo incorporar futbolistas que eleven el nivel competitivo del equipo y cubran las necesidades detectadas en las distintas líneas.

El retraso en el mercado obliga al Granada a trabajar contrarreloj. Cuanto más tarde en cerrar sus primeras operaciones, menos tiempo tendrán los nuevos jugadores para adaptarse al modelo de Pacheta y a sus compañeros antes del inicio de la competición.

Una temporada rodeada de incógnitas

Todo apunta a que el nuevo curso estará marcado por la transición. El cambio de propiedad puede convertirse en el punto de partida de un proyecto más estable, pero a corto plazo ha generado una incertidumbre que afecta directamente a la parcela deportiva.

El Granada viene además de una temporada complicada e imprevisible, por lo que necesita reconstruir su plantilla y recuperar estabilidad para competir con garantías en una categoría especialmente exigente.

Los próximos días serán determinantes. El cierre definitivo de la operación accionarial debería desbloquear la llegada de los primeros fichajes y permitir que el club nazarí acelere una planificación que, por ahora, marcha con retraso respecto al resto de la Liga Hypermotion.