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El Córdoba CF inicia la segunda fase de la campaña de abonados con mucho ambiente en El Arcángel

Las tres próximas jornadas están destinadas al cambio de Koki a infantil y a los que quieran pasar de tener el carné a cordobesista a ser socio con asiento

Varios cordobesistas muestran un carné.

Varios cordobesistas muestran un carné. / Víctor Castro

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Antonio Raya

Antonio Raya

Córdoba

El Córdoba CF ya ha iniciado la segunda fase de la campaña de captación de abonados. Por el momento, la entidad blanquiverde va camino de alcanzar por segundo año seguido el cupo de 17.370, ya que llegado hasta 15.572 en la fase inicial, 764 más que en la pasada campaña. Solo quedan 1.798 abonos disponibles.

Entre el lunes y el miércoles, el club ha abierto una fase reservada a los poseedores del carné Koki que, por edad, deban pasar al abono infantil, así como a los usuarios del carné “Soy Cordobesista” que deseen acceder al abono general.

Esta segunda fase de la campaña de socios es obligatoriamente presencial por orden de llegada, lo que ha provocado que la llegada de aficionados a las oficinas de El Arcángel haya sido continua a lo largo de la mañana de este lunes.

Ambiente en las oficinas blanquiverdes

Cordobesistas de todas las edades han ido pasando por el recinto blanquiverde con la ilusión de ver a su equipo pelear por un puesto en la zona alta en la Liga que se avecina. Padres, madres, hijas e hijos han hecho gala de su cordobesismo en las instalaciones del Córdoba CF.

Los horarios de la actual fase son por las mañanas de 9.30 a 13.30 horas y por la tarde de 17.30 a 20.30 horas.

Posteriormente, los días 16 y 17 tendrán lugar las jornadas destinadas al cambio de asiento. Todos aquellos que quieran cambiar su ubicación dentro del campo podrán hacerlo en uno de los lugares que haya disponibles. A continuación habrá una pausa en la campaña de abonados con motivo de la disputa de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba.

Javier Jiménez, a la izquierda, atendida por una empleada del club.

Javier Jiménez, a la izquierda, atendida por una empleada del club. / Víctor Castro

La fase de nuevas altas

El club abrirá el turno para las nuevas altas entre el 27 de julio y el 13 de agosto.En estos días, los socios de la temporada pasada también podrán renovar el suyo, si bien sin su asiento reservado que habrán perdido si lo ha ocupado otro socio.

El Córdoba CF mantiene además su apuesta por una campaña eminentemente digital, en la que la mayor parte de las gestiones pueden completarse a través de la plataforma online del club. Entre ellas figuran la renovación del abono, la financiación, la elección entre carné físico o digital y la gestión de su recogida. La única excepción vuelve a ser la mejora de asiento, que deberá realizarse obligatoriamente en las oficinas del estadio.

Las renovaciones de socio han sido tramitadas mayoritariamente por la vía ‘on line’, un 53,3% y un 6,6% más por teléfono. El sistema presencial tradicional lo han utilizado el 40,5% de los aficionados.

El teléfono de contacto y los horarios

Como apoyo complementario a la atención telemática, el club ha habilitado el teléfono 627 285 477 para resolver incidencias y tramitar renovaciones. Además, las taquillas de El Arcángel abrirán de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, así como los sábados de 9.30 a 13.30 horas, ofreciendo así distintas vías para facilitar el proceso a los aficionados.

Noticias relacionadas y más

La respuesta inicial vuelve a demostrar que el cordobesismo no falla y que el vínculo entre el equipo y su gente sigue siendo una de las grandes fortalezas del proyecto blanquiverde.

Un aficionado muestra su carné.

Un aficionado muestra su carné. / Víctor Castro

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