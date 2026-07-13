Las cesiones vuelven a marcar la hoja de ruta del Córdoba CF

El mercado de fichajes no solo se construye a base de incorporaciones. En el Córdoba CF, buena parte del trabajo de la dirección deportiva también pasa por encontrar el mejor destino para aquellos futbolistas que necesitan seguir creciendo lejos de El Arcángel. El club blanquiverde ha vuelto a apostar este verano por una política que ya dio resultado la pasada temporada: renovar a sus jóvenes con mayor proyección antes de cederlos a equipos donde puedan acumular minutos, experiencia y continuar su evolución. Una estrategia que permite proteger el patrimonio deportivo de la entidad mientras la plantilla definitiva sigue tomando forma.

Renovar para seguir creciendo

Dos de los movimientos que mejor reflejan esa línea de trabajo tienen como protagonistas a Ramón Vila y Mariano Carmona. El guardameta amplió recientemente su contrato hasta junio de 2029 antes de regresar, por segundo verano consecutivo, al CD Eldense. Después de participar en el ascenso del conjunto alicantino a Segunda División, volverá a defender la portería azulgrana con el objetivo de seguir acumulando experiencia en el fútbol profesional.

Un camino muy parecido seguirá Mariano Carmona. El extremo también renovó su vinculación con el Córdoba hasta 2029 y jugará cedido en el Eldense durante la próxima temporada. Después de su préstamo al Alcorcón el pasado curso, el club considera que el siguiente paso en su progresión pasa por competir en LaLiga Hypermotion.

En ambos casos, el mensaje de la dirección deportiva es claro: mantener el control sobre dos futbolistas con proyección mientras continúan su desarrollo lejos de Córdoba.

Dalisson busca relanzarse en Croacia

Otro de los nombres propios del verano es Dalisson Almeida. El brasileño ha puesto rumbo al HNK Hajduk Split, uno de los clubes más importantes de Croacia, donde ya ha comenzado a dejar buenas sensaciones. De hecho, el atacante necesitó un solo partido oficial para estrenarse como goleador con su nuevo equipo en la previa de la Europa League.

Disparo de Dalisson de Almeida en el partido del Córdoba CF ante el Albacete en El Arcángel. / Manuel Murillo

Su cesión responde a un contexto diferente al de Vila o Carmona. Tras una temporada irregular en El Arcángel, el Córdoba CF entiende que competir en un escenario de máxima exigencia puede ayudar al futbolista a recuperar protagonismo y aumentar su valor deportivo de cara al futuro.

Otras salidas para aligerar la plantilla

No todas las operaciones del verano pasan, sin embargo, por una cesión. El club blanquiverde también ha acometido varias salidas definitivas dentro del proceso de reestructuración de la plantilla. Matías Barboza dejó de pertenecer a la disciplina blanquiverde tras alcanzar un acuerdo con el club para rescindir su vinculación, mientras que George Andrews fue traspasado al Getafe, aunque el Córdoba CF se reservó un porcentaje de una futura venta del delantero hispano-británico.

A esas operaciones se suman futbolistas que ya no continúan en la entidad al finalizar su contrato, como Pedro Ortiz o Xavi Xintes, mientras otros casos, como el de Theo Zidane, siguen pendientes de resolverse durante las próximas semanas.

Una plantilla todavía en movimiento

Aunque el Córdoba CF cuenta actualmente con una plantilla de 25 jugadores, sin incluir a los futbolistas cedidos, la configuración del grupo todavía no está cerrada. La dirección deportiva continúa trabajando tanto en la llegada de nuevos refuerzos como en la salida de jugadores que no entran en los planes deportivos de Iván Ania. En ese contexto, las cesiones vuelven a desempeñar un papel fundamental dentro de la planificación.

Lejos de entenderse como un paso atrás, el club las utiliza como una herramienta para acelerar la evolución de futbolistas jóvenes, permitirles competir con continuidad y evaluar su crecimiento antes de decidir si pueden formar parte del proyecto blanquiverde en el futuro.

Ese modelo ya dejó ejemplos positivos durante el último curso y vuelve a repetirse este verano. Porque, mientras el Córdoba CF sigue construyendo su plantilla para la temporada 2026-2027, también trabaja pensando en el medio plazo, convencido de que el desarrollo de sus jugadores puede resultar tan importante como cualquiera de los fichajes que lleguen a El Arcángel.