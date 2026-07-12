Los decanos de los banquillos de plata: Iván Ania, del Córdoba CF, y Alberto González, del Albacete, encabezarán el duelo de pizarras entre los 22 equipos de Segunda

El 9 de octubre de 1994, el Zaragoza ganaba 1-3 en Riazor al paso del minuto 77. Claudio Barragán, que había ingresado al campo 20 minutos antes, anotó dos goles, en los minutos 78 y 85, que salvaban un punto para el conjunto deportivista. Aquel momento de gloria pasó lógicamente inadvertido para un bebé que apenas llevaba ocho días en el mundo. Ferrán Costa, hoy con 31 años, se enfrentará en esta temporada 2026-27 desde el banquillo a aquel delantero de carácter que llegó a vestir la camiseta de la selección y que logró el ascenso a LaLiga Hypermotion con el Eldense hace unas semanas tras tomar sus riendas a mitad de campaña y que dobla en edad al hoy entrenador del Sabadell, que también devolvió hace unas semanas al fútbol profesional al conjunto arlequinado en su primera campaña en la Nova Creu Alta.

El más joven y el más veterano

Ferrán Costa (Sabadell) y Claudio Barragán (Eldense) serán el técnico más joven y más veterano de la 2026-27 en una Segunda División en la que el Córdoba CF tiene a uno de los decanos de los banquillos de plata: Iván Ania. No es el técnico blanquiverde el que más años lleva, de manera consecutiva, en el mismo banquillo. Ese honor -y rareza- corresponde a José Juan Romero, el técnico del Ceuta, que llegó al Alfonso Murube en la temporada 2022-23, por lo que iniciará, este agosto, su quinta campaña al frente del conjunto caballa. Pero de esas cinco, la próxima será la segunda en el fútbol profesional. Sin embargo, Iván Ania lleva una campaña menos que él al frente del Córdoba CF, ya que llegó a El Arcángel en la 2023-24, pero este agosto afrontará su cuarta campaña consecutiva como blanquiverde y la tercera en el fútbol profesional. Junto a ellos se encuentra Alberto González, que dirigirá por cuarta temporada consecutiva al Albacete, aunque su primera campaña, la 2023-24, no fue completa, ya que acudió al rescate de los manchegos cuando tan sólo restaban 10 jornadas para el final. También entre los técnicos con más campañas en el mismo banquillo se encuentra un recién ascendido y, además, de un filial. Porque Fredi Álvarez, que ha metido al Celta Fortuna por primera vez en su historia en el fútbol profesional y que ha renovado recientemente, debutará en Segunda División firmando su cuarta campaña en el segundo equipo celeste, aunque en la primera temporada asumió el mando a mitad de curso.

Alberto González, entrenador del Albacete Balompié. / LALIGA

Tras ellos se encuentran Pacheta (Granada) y el recién ascendido Álvaro Cervera (Tenerife). Ambos técnicos, veteranos, afrontan su tercera temporada al frente de sus respectivos equipos, aunque en la primera también tuvieron que acudir al rescate, salvación que se cumplió en el caso del primero, pero no en el del segundo, que descendió a Primera RFEF con el Tenerife y ahora lo ha devuelto al fútbol profesional.

Tras ellos se encuentra el caso especial de Jon Ansotegui, que dejó momentáneamente el Sanse para tomar las riendas de la Real Sociedad y, posteriormente, regreso al filial donostiarra.

Después aparece un cuarteto de entrenadores que arrancan esta temporada tras acudir en la pasada al rescate de sus respectivos equipos y que se han ganado el derecho a iniciar una proyecto desde el inicio de Liga. El más merecido, claramente, el de Pablo Hernández, renovado por varios años en un Castellón que a punto estuvo de hacer la machada del Málaga o el Deportivo, dentro de ese cuarteto de que logró el ascenso en la 2023-24 y que completa el Córdoba CF. El Andorra de Carles Manso -que pierde el 'título' de técnico más joven de la categoría-, el Valladolid de Fran Escribá y el Cádiz de Imanol Idiákez son los otros tres banquillos prolongados tras apagar los fuegos de la 2025-26.

Nueve estrenos

Finalmente, los nueve debutantes en sus banquillos en la temporada 2026-27. Nueve técnicos que llegan a sus clubs con el objetivo, en muchos de los casos, de lograr el ascenso o una posición en el play off, por lo que siendo conscientes de que los números no dan, alguno de ellos no es que no lleguen a comerse el turrón, es que probablemente no prueben ni las torrijas o gachas.

Iván Ania y Julián Calero, antes del Levante-Córdoba CF de la temporada 2024-25. / LOF

Julián Calero inicia su camino en un Oviedo en el que ya llegó a ser segundo en la etapa de Fernando Hierro, mientras que Luis García dejó la UD Las Palmas para ser el relevo del huido Demichelis en el Mallorca. Por su parte, el Girona buscó en la casa al sustituto de Michel y nombró técnico del primer equipo al entrenador de su filial, Quique Álvarez. El Almería parece romper su propio tablero, resetear el juego y tras acordar el adiós de Rubi contrató a Javier García Pimienta. Las Palmas se hizo con los servicios de Rubén de la Barrera, mientras que el Burgos contrató a Sergio Francisco, aquel técnico del filial donostiarra al que dieron la alternativa en el primer equipo, la pasada campaña, y la confianza duró apenas un trimestre.

Por su parte, el Eibar hizo como el Girona y tras ver cómo Beñat San José se iba al Rayo Vallecano, descargó la responsabilidad de la primera plantilla armera en el entrenador del filial, Jokin Arambarri. El Leganés se fijó en el buen cartel de Rubén Albés para intentar olvidar una campaña desastrosa, la 2025-26, tras el descenso desde Primera y, finalmente, el Sporting de Gijón confió en un entrenador completamente nuevo, ya que no conoce ni el fútbol español: Nicolás Larcamón, procedente del Cruz Azul, país de origen de los propietarios del club gijonés.

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Así es el mapa de los banquillos de LaLiga Hypermotion, en el que el poder de la pizarra ha de demostrarse semana a semana, sin excusas y sin buscar culpables externos. Iván Ania se puede considerar el decano junto a Alberto González- y, desde luego, es uno de los pocos que disfrutan una estabilidad realmente sorprendente, no ya en el Córdoba CF, sino en el fútbol español.