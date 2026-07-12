El Córdoba CF y media liga siguen de cerca al adamuceño Andrés Cuenca y a Morante, dos de los nuevos campeones de Europa sub-19

El título conquistado por la selección española sub 19 en el Europeo de País de Gales ha sido seguido por los clubes españoles, sobre todo por los de la Liga Hypermotion. Uno de los titulares fijos en el equipo campeón ha sido el central adamuceño Andrés Cuenca. Media liga le sigue sus pasos de cerca, con la intención de tenerlo en su plantilla en la próxima temporada, el Córdoba CF entre ellos.

La promesa cordobesa de 19 años ha tenido un papel destacado en el Europeo. Titular en cuatro de los cinco partidos, ha jugado una media de 75 minutos por choque. Cuenca ha sido uno de los líderes de una defensa que ha acabado la competición sin recibir un gol, pues ha terminado el Europeo con un balance demoledor de 19 goles a favor y 0 en contra.

Es un jugador formado en sus inicios en las filas del Avejoe de su Adamuz natal. Posteriormente pasó por el Córdoba CF y Sevilla FC, antes de asentarse en la cantera del Barça. Con el club culé llegó a debutar con el primer equipo en la Liga de Campeones en septiembre del 2024.

Andrés Cuenca, a la izquierda, pugna por un balón. / Harry Murphy

Su estreno en Segunda con el Sporting

El pasado invierno le dio un rumbo radical a su carrera al fichar por el Como de la Serie A, un equipo que dirige el español Cesc Fábregas. Tras su fichaje se marchó cedido al Sporting, para así debutar en la Liga Hypermotion. Nada más llegar al club asturiano se lesionó.

Tras recuperarse de sus problemas físicos, pasó a jugar como titular los últimos siete encuentros de la temporada con el Sporting, uno de ellos ante el Córdoba CF en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel. En el choque ante el bloque blanquiverde tuvo un papel destacado, dando incluso un espectacular pase en uno de los dos goles de su equipo. Los de Iván Ania acabaron ganando ese choque por 3-2.

Cuenca disfrutará ahora de unas semanas de descanso antes de viajar a Italia para comenzar la pretemporada con el Como. Será entonces cuando Cesc Fábregas y la dirección deportiva del club lombardo decidan si permanece en la plantilla o vuelve a salir cedido.

Muchos equipos siguen al adamuceño

Media Segunda División está pendiente de lo que ocurra con Andrés Cuenca. El Sporting ha llegado a decir que lo considera un pilar básico para construir su proyecto deportivo de la temporada venidera. El Real Oviedo, recién descendido de Primera y el eterno rival del Sporting, también pretende hacerse con los servicios del adamuceño. El Mallorca también se encuentra muy pendiente de lo que ocurra con esta promesa de 19 años.

El Córdoba CF sigue también los pasos del zaguero cordobés. Actualmente cuenta con cuatro centrales. De la pasada campaña siguen Rubén Alves, Álex Martín y Fomeyem. Además ha incorporado a Juan Gutiérrez, procedente del Mirandés. Fomeyem sigue recuperándose de los problemas físicos que ha sufrido y que le tiene alejado de los terrenos de juego desde el pasado mes de noviembre.

Pese a que la evolución del camerunés va ya bien, todavía no hay fecha aproximada para su vuelta a los entrenamientos. En ese contexto, el perfil de Cuenca resulta atractivo. Es un central sobrio, con buen sentido de la posición, capacidad para defender espacios y recursos para corregir los movimientos de sus compañeros.

Morante y Manu González, los dos jugadores del Betis Deportivo titulares con la sub 19 campeona de Europa. / UEFA

Morante, una opción para la delantera

Otro jugador destacado de la sub 19 es Morante, un delantero que en la campaña 25-26 jugó en Primera Federación con el Betis Deportivo. Un total de siete goles en 31 partidos marcó el sevillano con un equipo que descendió a Segunda Federación. Cuatro tantos más marcó con el juvenil de la Youth League, la Liga de Campeones que organiza la UEFA para equipos de categoría juvenil. Ahora has sido el máximo goleador del equipo con cuatro tantos en la fase final.

El descenso del filial abre la posibilidad de que el Betis busque una cesión para varios de sus jóvenes con mayor proyección. La alternativa sería que Manuel Pellegrini decidiera incorporarlos a la dinámica del primer equipo, una opción que parece complicada por la competencia existente en la plantilla.

El Córdoba CF ha echado el ojo también en Morante, aprovechando las buenas relaciones que su director deportivo, Juanito, tiene con la entidad verdiblanca. Sin embargo, son también muchos los clubes de Segunda que lo pretenden.

Quim Junyent, con el trofeo al mejor jugador del Europeo. / UEFA

Quim Junyent, un MVP para el Almería

Hay más jugadores de la selección campeona sub 19 que están en la órbita de equipos de Segunda. El capitán y MVP del Europeo, Quim Junyent, abandonó hace unos días el Barça para fichar por el Almería. El Como está interesado en Daniel Yáñez, un extremo que pertenece al Real Madrid. El Barça quiere incorporar al lateral Jorge Salinas, un jugador del Racing por el que se podría pagar más de 10 millones de euros en concepto de traspaso.

Otros jugadores destacados de esta selección son el portero Manu González (Betis Deportivo), los madridistas Jesús Fortea, Mario Rivas y Thiago Pitarch, Xavi Espart (Barça) y Hugo López (Villarreal). Aquí destaca sobre todos el nombre de Tiago Pitarch, un jugador por el que apostó Arbeloa en los meses en que dirigió al primer equipo del Real Madrid.

El Córdoba CF observa ese mercado de jóvenes campeones con dos nombres concretos sobre la mesa. Andrés Cuenca aportaría presente y proyección a la defensa; Morante, gol y margen de crecimiento al ataque. Dos operaciones atractivas, aunque marcadas por una competencia elevada.