El Córdoba CF acelera la pretemporada con cinco entrenamientos y su primer amistoso

El Córdoba CF ya tiene definido su plan de trabajo para la segunda semana de la pretemporada, la primera en la que la plantilla entrenará desde el lunes. El equipo dirigido por Iván Ania afrontará unos días de mayor exigencia física y táctica, con cinco sesiones sobre el césped, un entrenamiento de gimnasio y el primer amistoso de preparación.

El conjunto blanquiverde trabajará en la Ciudad Deportiva los días lunes, martes, jueves, viernes y sábado. Todas las sesiones sobre el campo comenzarán a las 8.45 horas, una medida con la que el cuerpo técnico pretende reducir en lo posible los efectos de las elevadas temperaturas que registra Córdoba durante estas fechas.

La excepción será el miércoles, jornada en la que no habrá entrenamiento en la capital debido al desplazamiento hasta el Marbella Football Center. Allí, el Córdoba disputará su primer encuentro amistoso del verano frente al Orlando Pirates a las 19.00 horas, uno de los clubes más relevantes del fútbol sudafricano. El partido servirá para comprobar el estado físico de los jugadores después de los primeros días de preparación y permitirá a Ania comenzar a probar sistemas, asociaciones y repartos de minutos.

Un partido en Marbella para ver a los nuevos

El resultado tendrá una importancia secundaria, como suele ocurrir en los primeros amistosos del verano. El principal objetivo será que la plantilla acumule ritmo competitivo y traslade al terreno de juego los primeros conceptos trabajados durante la pretemporada.

El Orlando Pirates supondrá una prueba de nivel para un Córdoba que afronta el verano con una plantilla muy renovada. La entidad blanquiverde ha realizado hasta el momento trece incorporaciones, por lo que el cuerpo técnico necesitará tiempo para integrar a las caras nuevas y ajustar los mecanismos colectivos.

Cuatro amistosos ya confirmados

El encuentro de Marbella será el primero de los cuatro compromisos de preparación que el Córdoba CF tiene cerrados hasta ahora. El siguiente llegará el 23 de julio con la disputa del Trofeo Puertas de Córdoba, el partido más atractivo del calendario veraniego. El conjunto blanquiverde recibirá al Sevilla FC en el Bahrain Victorious Nuevo Arcángel, en una cita que permitirá a la afición conocer de cerca al nuevo proyecto.

Posteriormente, el Córdoba se medirá el 31 de julio al Elche en la localidad valenciana de Oliva. El rival ilicitano, también de Primera División, elevará el nivel de exigencia a medida que avance la preparación.

El cuarto amistoso confirmado se disputará el 6 de agosto frente al Real Jaén, equipo de Primera Federación. El encuentro tendrá lugar en el estadio del conjunto jienense y aparecerá ya en una fase avanzada de la pretemporada.

Christian Carracedo, Damián Cáceres e Isma Ruiz, en un entrenamiento. / Manuel Murillo

Doble sesión el viernes

Además de las sesiones matinales, la plantilla completará el viernes un entrenamiento de gimnasio a partir de las 19.00 horas. Será, por tanto, la jornada con una mayor carga de trabajo dentro del programa diseñado por el cuerpo técnico.

La semana concluirá el sábado con otro entrenamiento a las 8.45 horas en la Ciudad Deportiva. El domingo será día de descanso para los jugadores antes de afrontar el siguiente bloque de preparación.

Ania trabaja con una plantilla amplia

Iván Ania afrontará la semana con 25 futbolistas de la primera plantilla, una cifra formada por diez jugadores que continúan de la pasada campaña -no se encuentran entrenando los lesionados Adilson y Fomeyem- y las trece incorporaciones realizadas durante el mercado estival. A ellos se suman los dos futbolistas cedidos que se encuentran a la espera de conocer un posible nuevo destino: el centrocampista Ntji y el delantero Víctor Sánchez.

También continúa pendiente de resolución el futuro de Theo Zidane. La situación del centrocampista sigue siendo una de las principales incógnitas de la planificación blanquiverde mientras el equipo avanza en su puesta a punto.

El Córdoba entra así en una nueva fase de la pretemporada. Después de los primeros entrenamientos, llega el momento de aumentar la carga de trabajo y comenzar a comprobar sobre el césped cómo responde una plantilla profundamente renovada.