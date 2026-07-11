Diarra, la vuelta más deseada al Córdoba CF: el pulmón para el centro del campo que quería Ania

El Córdoba CF acaba de cerrar la incorporación más ilusionante de las trece que lleva acumuladas en el actual mercado estival. Se trata del mediocentro Youssouf Diarra, que ha llegado a la entidad cordobesa cedido por una temporada por el Cádiz con opción a compra.

Diarra fue uno de los jugadores claves en la plantilla que ascendió hace dos años en la Liga Hypermotion. Sin embargo, tras el ascenso dejó la ciudad para debutar en Segunda pero en las filas del Tenerife. Tras bajar con los canarios, pasó a militar con el Cádiz, un conjunto con el que estuvo también cerca de perder la categoría. Ahora ha regresado a El Arcángel dos años después.

Ania ya tiene de nuevo a un perfil de jugador que se adapta como anillo al dedo a su estilo de juego, pues es un jugador generoso en el esfuerzo, que no pierde casi nunca la posición y que es capaz de ayudar en defensa a todos sus compañeros de la zona de atrás del campo.

Un jugador que abarca todo el campo

Diarra ya demostró en su anterior etapa que es un jugador especialmente útil para equilibrar estructuras. Es capaz de ayudar a los centrales, cerrar espacios, corregir desajustes, sostener la medular y aparecer también en campo rival. Su valor está tanto en lo visible como en lo silencioso. Es uno de esos futbolistas que mejoran el funcionamiento colectivo porque entienden cuándo apretar, cuándo guardar la zona y cuándo dar un paso adelante.

Diarra es un jugador de 27 años hispano-maliense. A Córdoba llegó procedente del Bilbao Athletic, un equipo con el que había jugado 36 partidos en la Primera Federación. Era en el filial del club vasco el jugador más utilizado y el líder del centro del campo.

Diarra celebra el ascenso a la Liga Hypermotion conseguido con el Córdoba CF. / Manuel Murillo

La llegada a Córdoba desde el Bilbao Athletic

A la entidad cordobesa llegó en el verano del 2022 con el cartel de ser un ‘box to box’, es decir, capaz de ayudar a su equipo en casi todo el campo, desde un área hasta la otra, ayudando a sus compañeros en ambas zonas del campo.

Juanito, el director técnico califa, definió a Diarra a su llegada como “un jugador que puede actuar tanto de 8 como de 10. Es un pivote ofensivo con mucha llegada, que tiene un gran físico y con el que creo que completaríamos el mediocampo a la perfección”.

Un jugador vital Crespo y Mosquera

Desde su entrada en el equipo se convirtió en un jugador clave en los esquemas de sus técnicos. Tanto Germán Crespo como Manuel Mosquera apostaron por el maliense. En su primera campaña en el club, la 22-23, disputó 37 encuentros de liga sobre un total de 38 en el Grupo 1 de la Primera Federación. Sobre el campo estuvo 3.124 minutos, lo que le llevó a ser el tercer jugador más utilizado, solo por detrás del portero Carlos Marín (3.330) y el lateral izquierdo José Manuel Calderón (3.165). Además, marcó cuatro goles. El Córdoba CF terminó noveno con 59 puntos, a cinco de la zona de ascenso, en una categoría en la que debutaba tras su ascenso de la temporada anterior en la Segunda RFEF. Diarra y Gudelj eran los jugadores de campo más insustituibles de aquella plantilla.

Ania lo convierte en una pieza clave en la plantilla del ascenso

Si Diarra resultó fundamental en la Liga 22-23, más todavía la fue en la 23-24, la del ascenso a la Liga Hypermotion. Iván Ania, nuevo técnico del Córdoba CF entonces, apostó por el maliense desde un principio. Un total de 37 choques volvió a jugar, saliendo ahora en 35 ocasiones como titular. A lo largo de la liga se mantuvo en el campo 3.023 minutos, solo superado por el portero titular, de nuevo Carlos Marín (3.234). Sus prestaciones en ataque las mejoró marcando cinco goles.

Diarra fue entonces el jugador preferido de Ania para sostener la medular, precisamente por esa capacidad tan poco común de cubrir metros, ayudar en todas las zonas del campo y ofrecer soluciones al equipo en ambos sentidos del juego.

Diarra golpea el balón con la cabeza. / AJGONZALEZ

Su marcha al Tenerife

Tras el ascenso a Segunda, el Córdoba CF intentó renovarle de manera insistente. Sin embargo, el maliense firmó por el Tenerife. Monterrubio, pese a que apostó fuerte, no llegó en su oferta a las cifras que le ofrecía el club tinerfeño.

En Tenerife le fue bien individualmente, pues disputó los 42 partidos de la Liga. Sus 3.382 minutos le valieron para terminar la campaña como el segundo jugador más utilizado, solo por detrás del lateral derecho francés Mellot (3.476). Además, marcó cinco tantos. Sin embargo, a nivel colectivo, no le pudo ir peor, ya que su equipo descendió al sumar solo 36 puntos, a quince puntos de la zona de permanencia.

Al Cádiz, con un contrato por cuatro años

Hace un año volvió a cambiar de equipo, pues firmó por cuatro temporadas con el Cádiz, para así seguir en Segunda. Con los gaditanos perdió protagonismo sobre el terreno de juego, pues jugó 1.579 minutos en 28 partidos. Terminó la temporada como el undécimo jugador con más minutos. También bajó sus registros ante la portería contraria, pues marcó un único tanto.

Ahora ha vuelto al Córdoba CF, el club en el que más destacó desde su salida del Bilbao Athletic. Ania ya tiene el jugador que quería para reforzar el centro del campo. La vuelta de Diarra tiene un valor que va más allá del terreno de juego. El Córdoba recupera a un futbolista que dejó una fuerte conexión con la grada por su carácter, su entrega y su manera de competir. Era uno de esos jugadores a los que la afición respeta de forma natural porque siempre daba la impresión de estar dispuesto a correr una vez más, a corregir una vez más y a ayudar una vez más.

Un regreso deseado

En un mercado marcado por la llegada de caras nuevas, el regreso del maliense aporta algo distinto: certeza. El club sabe qué jugador incorpora, Ania sabe cómo utilizarlo y la afición sabe lo que puede esperar de él.

Youssouf Diarra vuelve al Córdoba CF. Vuelve uno de los símbolos del ascenso, vuelve un centrocampista total y vuelve, sobre todo, uno de esos futbolistas que hacen mejores a los equipos.