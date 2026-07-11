Dalisson de Almeida se reivindica desde Croacia: estreno con gol en la Europa League

Apenas ha necesitado un partido oficial para empezar a ganarse a la afición del Hajduk Split. Dalisson de Almeida debutó el pasado miércoles con la camiseta del conjunto croata de la mejor manera posible: viendo portería en el estreno europeo de su nuevo equipo. El atacante, cedido este verano por el Córdoba CF, fue uno de los grandes protagonistas del triunfo frente al Zilina en la ida de la primera ronda previa de la Europa League, un encuentro que también supuso el estreno de otro viejo conocido del cordobesismo, Alberto del Moral.

Un estreno soñado

El primer partido oficial de la temporada no pudo salir mucho mejor para Dalisson. El brasileño, que este curso defenderá los colores del Hajduk Split tras abandonar temporalmente el Córdoba CF, fue titular en el compromiso continental y respondió con lo que mejor sabe hacer: marcar.

Su tanto sirvió para encarrilar la victoria del conjunto dirigido por Gonzalo García, confirmando las buenas sensaciones que había dejado desde su llegada al fútbol croata. El atacante permaneció sobre el terreno de juego durante 79 minutos, tiempo suficiente para firmar un estreno difícilmente mejorable en una competición de la exigencia de la Europa League.

El brasileño inicia así una nueva etapa lejos de El Arcángel con el objetivo de recuperar el protagonismo que no siempre encontró durante la pasada campaña en el conjunto de Iván Ania, donde alternó titularidades y suplencias antes de poner rumbo a Croacia.

Alberto del Moral también suma sus primeros minutos

El partido también tuvo protagonismo cordobesista en la medular. Alberto del Moral, incorporado este verano al Hajduk tras finalizar su vinculación con el Real Oviedo después de su cesión en el Córdoba CF, también disputó sus primeros minutos oficiales con el conjunto croata.

El centrocampista entró al terreno de juego en la recta final del encuentro precisamente para sustituir a Dalisson, compartiendo así protagonismo en una noche especial para ambos futbolistas, que hace apenas unas semanas coincidían en el vestuario blanquiverde y ahora buscan abrirse camino en uno de los clubes más históricos de Croacia.

Un nuevo comienzo lejos de El Arcángel

La actuación de Dalisson de Almeida supone una inyección de confianza para un futbolista que llegó al club blanquiverde con la vitola de ser uno de los jugadores más desequilibrantes de la Primera Federación y que, pese a dejar destellos de su calidad, no consiguió asentarse como una pieza indiscutible durante el último curso.

Ahora, en el Hajduk Split, tendrá la oportunidad de reencontrarse con su mejor versión en un escenario muy diferente y con el aliciente añadido de competir en Europa desde el inicio de la temporada. Su primer examen no pudo ser más prometedor. Un gol en el estreno oficial, una victoria para su nuevo equipo y la sensación de que el cordobesista ha comenzado con el pie derecho una aventura que apenas acaba de empezar.