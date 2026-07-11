El Córdoba CF cierra con más de 15.000 socios la fase inicial de la campaña de abonados

El Córdoba CF ha comenzado con buen pulso su campaña de abonados para la temporada 2026-27. Una vez finalizada la fase inicial de la campaña de renovación de abonos, la entidad blanquiverde ha superado la barrera de los 15.000 socios, una respuesta que confirma, una vez más, la fidelidad de su masa social y el respaldo que sigue acompañando al club en el arranque del nuevo curso.

En concreto, el Córdoba ha confirmado este miércoles que ya son 15.572 los abonados que han formalizado su continuidad, una cifra que representa el 89,6% del límite social y logístico fijado por la entidad para esta campaña. El listón vuelve a situarse en los 17.370 carnés, exactamente el mismo registro con el que se cerró la pasada temporada, después de que el club ampliara entonces en 300 plazas el tope inicialmente previsto debido a la elevada demanda.

Por tanto, han sido 1.798 los aficionados que no han renovado su abono de la temporada pasada. La fase inicial de renovación de abonos ha finalizado con 764 más que en la pasada campaña, pues entonces fueron 14.808 los que renovaron su carnet. Un total de 6.320 de las renovaciones han sido presenciales, 8.308 on line y 1.034 telefónicas.

Una nueva oportunidad para renovar el abono

Los cordobesistas que no hayan renovado su asiento podrán seguir haciéndolo, pero ahora tendrán que esperar al 27 de julio, cuando se abra la fase de nuevas altas. Además, solo podrán conservar su asiento si otro socio no lo ha ocupado.

Una vez cerrado el plazo actual, la campaña entrará en una segunda fase, fijada entre los días 13 y 15 de julio. Ese periodo estará destinado a los poseedores del carné Koki que, por edad, deban pasar al abono infantil, así como a los usuarios del carné “Soy Cordobesista” que deseen acceder al abono general. Quienes simplemente quieran renovar esta última modalidad ya pueden hacerlo dentro de la fase actualmente abierta.

La fase de mejora de asiento

Posteriormente llegarán las jornadas destinadas a la mejora de asiento, previstas para los días 16 y 17 de julio. Como ya ocurrió en campañas anteriores, este trámite solo podrá completarse de forma presencial, una exigencia derivada de la normativa de LaLiga.

Tras la pausa contemplada con motivo de la celebración de la cuarta edición del Trofeo Puertas de Córdoba, el club abrirá el turno para las nuevas altas entre el 27 de julio y el 13 de agosto.

El Córdoba CF mantiene además su apuesta por una campaña eminentemente digital, en la que la mayor parte de las gestiones pueden completarse a través de la plataforma online del club. Entre ellas figuran la renovación del abono, la financiación, la elección entre carné físico o digital y la gestión de su recogida. La única excepción vuelve a ser la mejora de asiento, que deberá realizarse obligatoriamente en las oficinas del estadio.

Aficionados del Córdoba CF animan en El Arcángel. / A.J. González

El teléfono de contacto y los horarios

Como apoyo complementario a la atención telemática, el club ha habilitado también el teléfono 627 285 477 para resolver incidencias y tramitar renovaciones. Además, las taquillas de El Arcángel abrirán de lunes a viernes, en horario de 9.30 a 13.30 horas y de 17.30 a 20.30 horas, así como los sábados de 9.30 a 13.30 horas, ofreciendo así distintas vías para facilitar el proceso a los aficionados.

La respuesta inicial vuelve a demostrar que el cordobesismo no falla y que el vínculo entre el equipo y su gente sigue siendo una de las grandes fortalezas del proyecto blanquiverde.