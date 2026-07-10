Últimas 24 horas para sacar el 'pasaporte blanquiverde': casi el 80% de la afición renovó su compromiso con el Córdoba CF

El Córdoba CF anda inmerso en su campaña de abonados para la próxima temporada y, pese a algunas cifras que inducían a la duda, todo parece indicar que en el último arreón, el número de abonados blanquiverdes para la próxima temporada será importante y no diferirá en mucho de los de la pasada campaña. Puede que la cifra final sea inferior a ese máximo de 17.370 que se puso como tope la entidad blanquiverde y que se alcanzó en la 2025-26, pero lo cierto es que la cifra final, para esta 2026-27, andará próxima a ese número.

El 90,59%

Además de la deportiva que se afronta cada verano, el Córdoba CF se encuentra inmerso en su reconstrucción social. Y ahí es la afición y la ciudad la que debe responder. Y por ahora lo sigue haciendo. Hay que tener en cuenta que el récord de la pasada temporada, 17.370, es muy complicado de igualar, de ahí que los números que presenta hasta ahora la entidad blanquiverde, en lo que a renovación de abonos se refiere, sean buenos, sin alharacas.

Una imagen de la campaña de abonos del Córdoba CF. / Manuel Murillo

Este sábado, a las 13.30 horas, termina la primera fase de la campaña de abonos de la temporada 2026-27 en el Córdoba CF, y el club de El Arcángel ha ofrecido un dato más que bueno: 13.416 socios han renovado su compromiso con la entidad blanquiverde. No es, ni mucho menos, una cifra mala. Hay que tener en cuenta que la pasada temporada, el Córdoba CF logró renovar en esa primera fase a 14.808 abonados, por lo que en comparación con entonces, el Córdoba CF ha logrado la renovación del 90,59% de sus socios. Y aún faltan esas 24 horas, para lograr esos algo más de 1.400 abonados que necesita el club para igualar la cifra de la pasada campaña.

Así, el compromiso de la afición cordobesista con su club es más que notable. Luego llegará la fase de altas libres, en la que se tendrá que comprobar la respuesta de la ciudad.

El 77,23% del total

Pero por lo pronto, el Córdoba CF puede afirmar que tiene una afición fiel y comprometida. Rebasar la barrera de los 13.000 socios a falta de las últimas 24 horas de campaña de renovación es más que notable. Con respecto a la cifra total, los 17.370 abonados, si se coloca en perspectiva, quiere decir que casi el 80% (el 77,23%, exactamente) de los abonados han renovado su carné. También es un porcentaje a tener en cuenta, aunque como es habitual, siempre ha habido nuevos socios que han tomado el testigo de los que no han podido (o no han querido) mantenerse como tales.

La afición sigue respondiendo. / Manuel Murillo / COR

En todo caso, y en principio, la cifra de abonados es destacable en lo que a renovación se refiere. Ahora habrá que ver cómo responde la ciudad en la segunda fase a la campaña de abonos del Córdoba CF y si el proyecto parece lo suficientemente atractivo como para acercarse, al menos, a los 17.000 abonados en la temporada 2026-27.