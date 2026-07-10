Una sorprendente resolución: Matías Barboza y el Córdoba CF se dicen adiós

El Córdoba CF continúa conformando la plantilla para la próxima temporada, 2026-27, en la que la aspiración será buscar una de las plazas de play off que dan derecho a la disputa final por el ascenso a Primera División.

Resolución de casos de cedidos

Uno de los retos a los que se enfrentaba la comisión deportiva era el de dar salida a la media docena de cedidos que había tenido la pasada campaña. Tres de ellos ya se despidieron del Córdoba CF: Ramón Vila y Mariano Carmona jugarán la próxima campaña en el Eldense, en Segunda División, mientras que George Andrews jugará en el filial del Getafe, en propiedad del club azulón, aunque el Córdoba CF se guardó un porcentaje sobre una posible venta futura. Quedaba aún algún nombre, como el de Ntji Tounkara, que entrena a las órdenes de Iván Ania y, a pesar de ofrecer buenas sensaciones con respecto al pasado cercano, no parece tener hueco en la primera plantilla blanquiverde.

Matías Barboza, en un encuentro con el Atlético Madrileño. / ATLÉTICO DE MADRID

Y también quedaba Matías Barboza. El malagueño afrontó hace apenas semanas su segundo play off de ascenso a Segunda tras haber sido pieza importante en el regreso del Córdoba CF al fútbol profesional hace apenas dos temporadas. Entonces, el central irrumpió desde el filial hasta convertirse en un recurso capital para Iván Ania durante la promoción frente a Ponferradina y Barça Atlètic.

Resolución de contrato

La pasada campaña jugó un segundo play off, aunque tuvo menos brillo en clave individual. Entre problemas físicos y una fuerte competencia interna, el zaguero no termin´`o de asentarse en los planes de Fernando Torres al frente del Atlético Madrileño. Sus números finales mostraron ese escenario: 17 encuentros y 809 minutos repartidos a lo largo de la temporada regular.

Matías Barboza, antes de un encuentro de este curso del Atlético Madrileño. / Atleti Academia

Eso sí, en Córdoba mantenía contrato en vigor hasta junio de 2027 y, en principio, parecía ser una pieza valorada dentro de la planificación futura, aunque había que evaluar al defensa.

Sin embargo, cuando la perspectiva parecía ser buena para ambas partes, el Córdoba CF ha anunciado que Matías Barboza y el club blanquiverde han decidido separar sus caminos de mutuo acuerdo. "El Córdoba CF y Mati Barboza han alcanzado un acuerdo por el que el central malagueño deja de pertenecer a la entidad blanquiverde. Desde el club agradecemos a Mati su trabajo y profesionalidad durante esta etapa, y le deseamos mucha suerte en sus próximos retos profesionales", fue el escueto comunicado del Córdoba CF en la despedida a su ya exjugador.

Formado en Málaga

Matías Barboza se formó en la cantera del Málaga y recaló en El Arcángel en el verano de 2022. Tras una campaña destacada con el filial en Tercera Federación, dio el salto al primer equipo en el tramo final de la 2023-2024 y fue ganando protagonismo a las órdenes de Iván Ania. Precisamente, su rendimiento en el último arreón de la temporada 2023-24 fue clave para el ascenso del Córdoba CF, disputando un total de 14 encuentros de Liga, nueve de ellos como titular, además del grueso de la fase de promoción a la categoría de plata.

Sin embargo, su progresión se vio frenada durante la 2024-25. El central apenas disputó dos encuentros ligueros, frente a Mirandés y Elche, además del compromiso copero ante el Olot, donde sufrió una lesión muscular que truncó su participación. Después de varios intentos por reaparecer, finalmente fue intervenido quirúrgicamente en marzo por una dolencia en el tendón conjunto del bíceps femoral y el semitendinoso de la pierna derecha.

Así, el central salió cedido el pasado verano al Atlético Madrileño, bajo las órdenes de Fernando Torres, con el que disputó, como se ha citado, otro play off de ascenso a Segunda, aunque en esta ocasión no logró el objetivo de llevar a su equipo, como hizo con el Córdoba CF, al fútbol profesional.