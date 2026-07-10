Hay ganas de Córdoba CF: casi 300 aficionados copan las gradas de la Ciudad Deportiva

El Córdoba CF celebró su tercera sesión de entrenamiento, en esta pretemporada 2026-27, en la Ciudad Deportiva del club blanquiverde, con una novedad sobresaliente y más que destacable sobre el resto: la afición. En torno a 300 seguidores, muchos de ellos jóvenes y niños, se dieron cita en Camino de Carbonell para poder ver las evoluciones de su equipo por primera vez, no sólo este verano, sino en muchos meses. Por lo tanto, la decisión de abrir las puertas –sea de quien sea- fue un acierto y la prueba fehaciente de que la afición y –lo más importante- la ciudad, desea tener cerca a su equipo y ver las evoluciones del mismo desde sus primeros pasos en una temporada que ha de aportar no poca ilusión.

Inicio puntual

La plantilla del Córdoba CF cumplió lo prometido desde el inicio. Con puntualidad británica, a las 08.45 horas dio inicio la sesión de entrenamiento con muchas caras nuevas, no pocas reconocibles por los propios aficionados.

Como ocurrió en las primeras sesiones, tampoco este viernes se vieron por el césped de la Ciudad Deportiva a Franck Fomeyem ni a Adilson Mendes, aun recuperándose de sus importantes lesiones. Asimismo, también faltaron El Jebari y Matías Barboza. El primero, aún pendiente de algún “ajuste físico”, mientras que el segundo apunta a una operación del estilo Ramón Vila o Mariano Carmona, o incluso otra parecida a George Andrews. En todo caso, no parece que el central, tal y como estaba previsto, vista de blanquiverde la próxima temporada.

Diego Bri con aficionados que han asistido al tercer entrenamiento del Córdoba CF. / Manuel Murillo

La sesión de trabajo no difirió de un entrenamiento clásico de pretemporada. Se inició con un prolongado esfuerzo de estiramientos y preparación para el esfuerzo físico posterior en la pradera del campo 1 de la Ciudad Deportiva. Posteriormente, el grupo se dividió en dos para realizar trabajos con balón en forma de rondos. También en grupos más pequeños y, finalmente, el técnico blanquiverde decidió conformar tres equipos de siete para partidos de fútbol reducido.

Ntji ha crecido

Ahí llegó lo más interesante de la sesión, particularmente, para los cientos de aficionados que se dieron cita en la grada. A mitad de la sesión llegó Raúl Cámara, que contempló la parte final del entrenamiento desde la zona de banquillos, aunque sin despegarse del teléfono.

Hubo dos imágenes que llamaron la atención de forma llamativa durante el trabajo. Una, la herida en la región lateral de la tibia izquierda de Christian Carracedo. Un “raspón”, en lenguaje coloquial, pero con una profundidad considerable. La otra imagen a destacar, el “crecimiento” físico de Ntji Tounkara con respecto a la vista que ofrecía la pasada campaña. A falta de saber en lo futbolístico, es evidente que en lo físico le ha sentado bien la cesión al Sanluqueño y al Alcorcón al hispano-malí, en la 2025-26. Habrá que comprobar si ese salto adelante le sirve para mantenerse en la primera plantilla del Córdoba CF para la próxima temporada.

El cañón de Damián y los paradones

No será fácil, entre otros motivos, porque lo que está llegando en el mercado estival tapa el espacio al mediocentro proveniente del filial. Sin ir más lejos, y solo en esta sesión, Damián Cáceres dejó claro que tiene en la pierna un cañón. En solo uno de los partidillos de fútbol reducido lanzó tres misiles: uno se marchó fuera por poco, otro se estrelló en el larguero de la meta de Íker Álvarez y el tercer obligó a una mano prodigiosa del andorrano para evitar el gol.

Mano que respondía a otra no menos meritoria intervención de Carlos Marín, unos minutos antes, a disparo acrobático de Eder García, que provocó el “oooh” en la grada de los aficionados presentes. El almeriense se reivindica desde el primer minuto de pretemporada con el Córdoba CF, pero también tiene respuesta en un Íker Álvarez al que, sea con Carlos Marín o sea con Guilherme Fernandes, se le aventura una 2026-27 de una competencia feroz en el puesto.

La sesión terminó con la evidencia de que con Rubén Alves e Ignasi Vilarrasa se deben mantener las máximas precauciones vistos los cercanos precedentes en el tiempo. Así, ambos jugadores terminaron apartados del grupo realizando carrera continua. Porque la exigencia física, sobre todo en entrenamientos, será esta temporada la misma que la anterior, ya que superior es más que complicado que sea.

El entrenamiento finalizó con varios grupos de niños esperando a los jugadores a la salida del campo 1 de la Ciudad Deportiva para lograr el preciado autógrafo o la fotografía con la que vacilar con los amigos en la piscina de la urbanización o en el partidillo de las tardes de verano con los amiguetes. Eso sí, aún había que avisar a algunos de los nombres de más de un futbolista de los recién llegados. Con más sesiones como la de este viernes estarán memorizadas las caras y los nombres. Si les dejan.